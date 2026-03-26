Theo hình ảnh trong clip, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô Lexus RX350 mang BKS 30K-201.XX do tài xế V.Q.C. (SN 1987, trú tại Hà Nội) điều khiển di chuyển trên phố Trung Kính, theo hướng từ đường Vũ Phạm Hàm đi Dương Đình Nghệ.

Khi đến khu vực nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), xe này va chạm với ô tô mang BKS 30L-665.XX.

Ô tô mang BKS 30L-665.XX bị hư hỏng sau va chạm.

Đáng chú ý, sau va chạm, tài xế ô tô Lexus RX350 không xuống xe xử lý mà tăng ga, đẩy xe BKS 30L-665.XX di chuyển về phía trước. Khi phương tiện này bị đẩy lệch sang bên phải, ô tô Lexus RX350 bất ngờ vọt sang phần đường ngược chiều.

Tiếp đó, ô tô Lexus RX350 tông liên tiếp vào 4 ô tô và 1 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Cú va chạm mạnh khiến ô tô Lexus RX350 lật ngửa, phần đầu và đuôi xe biến dạng, mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên phố Trung Kính.

Sau tai nạn, cơ quan chức năng cho biết có 2 người bị thương. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế điều khiển ô tô Lexus RX350 không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế V.Q.C. không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

CSGT làm việc với tài xế ô tô Lexus RX350.

Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết Công an phường Yên Hòa đang tiếp tục đấu tranh với tài xế gây tai nạn để làm rõ các tình tiết.