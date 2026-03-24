Tối 24/3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã xác minh, xử lý một trường hợp lái xe ô tô tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên trái phép.

Tài xế ô tô sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên trái phép. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, khoảng 7h25 ngày 23/3, tại đường Nguyễn Quốc Trị (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), lực lượng chức năng phát hiện một ô tô có dấu hiệu sử dụng thiết bị tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời tài xế P.A.T. (SN 1994, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, P.A.T. thừa nhận là chủ xe ô tô BKS 30E-476.XX. Người này cho biết đã mua xe từ tháng 1/2026 và tự ý lắp đặt đèn LED xanh - đỏ tại mặt ca lăng phía trước.

Cơ quan chức năng xác định hành vi trên vi phạm quy định về sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 làm việc với tài xế P.A.T. Ảnh: CACC

Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.A.T. về hành vi: “Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên”, quy định tại điểm e, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Với lỗi này, tài xế bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, tịch thu thiết bị vi phạm và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo người dân không tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị tín hiệu ưu tiên trái phép, tránh gây mất an toàn giao thông.