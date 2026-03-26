XEM CLIP:

Liên quan đến vụ ô tô Lexus RX350 gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính, ngày 26/3, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, căn cứ lời khai các tài xế và dấu vết tại hiện trường, đơn vị đã xác định được nguyên nhân ban đầu.

Theo đó, khoảng 23h40 ngày 25/3, ô tô Lexus RX350 mang BKS 30K-201.XX do tài xế V.Q.C. (SN 1987, trú tại TP Hà Nội) điều khiển di chuyển trên phố Trung Kính (hướng từ Vũ Phạm Hàm đi Dương Đình Nghệ). Đến khu vực nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), xe này va chạm với ô tô mang BKS 30L-665.XX.

Không dừng lại, ô tô Lexus RX350 lao sang làn ngược chiều, tông liên tiếp vào 4 ô tô và 1 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Cú tông mạnh khiến ô tô Lexus RX350 lật ngửa, phần đầu và đuôi xe biến dạng, mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường. Sau tai nạn, cảnh sát xác định có 2 người bị thương: một người đi xe máy gãy tay, chân; một hành khách trên ô tô bị thương nhẹ.

Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử lực lượng tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa xử lý vụ việc. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế điều khiển ô tô Lexus RX350 không vi phạm nồng độ cồn.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, qua lời khai tài xế, nguyên nhân ban đầu được xác định do người này buồn ngủ, không làm chủ tay lái.