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Nguồn clip: Vân Nguyễn

Một đoạn clip do người dân ghi lại chiều 13/9 cho thấy gió mạnh bất ngờ xuất hiện tại khu vực công viên sát cầu Trần Thị Lý, TP Đà Nẵng.

Thời điểm này, trời mưa, mặt nước sông Hàn xáo động mạnh. Một luồng gió mạnh từ phía sông Hàn thổi vào bờ, cuốn nhà phao tại khu vui chơi lên cao.

Cơn gió tiếp tục di chuyển về hướng cầu Trần Thị Lý, khiến người đi xe máy qua cầu gặp khó khăn.

Cơn gió mạnh làm hư hỏng nhiều tài sản tại khu vực công viên bờ đông sông Hàn.

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 14/9, một nhà phao tại khu vui chơi bị hư hỏng, ít nhất 3 trụ điện chiếu sáng bị đổ, một mái che bị cong cùng nhiều vật dụng trang trí cũng bị ảnh hưởng. Một số vị trí đã được dọn dẹp để bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo nhân viên bảo vệ tại đây, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 13/9. Hiện tượng gió mạnh diễn ra trong thời gian ngắn khiến nhiều vật dụng tại khu vui chơi bị ảnh hưởng.

Nhà phao bị hư hỏng do gió cuốn.

UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết sẽ phối hợp với phường An Hải kiểm tra khu vực công viên.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ ngày 12-13/9, Đà Nẵng có mưa lớn phổ biến từ 50-150mm; riêng vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía tây nam 150-300mm, có nơi cao hơn. Lượng mưa tại Câu Lâu lên tới 362,6mm.

Ngày 14/9, mưa tại Đà Nẵng giảm, chủ yếu là mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.