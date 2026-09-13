Áp thấp nhiệt đới sắp vào đất liền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 10h sáng nay (13/9), tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc và 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, cách Đồng Hới khoảng 120km về phía Đông Đông Nam.

Áp thấp nhiệt đới có thể đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị trong đêm nay, gây gió to và mưa lớn. Nguồn: VNDMS

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc. Dự kiến tối và đêm nay 13/9, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, với cường độ cấp 5; ven biển cấp 6, giật cấp 8.

Trung Bộ mưa lớn, miền Bắc cũng có mưa kéo dài

Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng từ đêm 12/9 đến trưa 13/9 có mưa vừa đến mưa to 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như A Lưới 5 (TP Huế) 400mm, Tà Rụt (Quảng Trị) 328mm.

Dự báo ngày và đêm nay 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế tiếp tục có mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Đáng chú ý, từ gần sáng và trong ngày 14/9 đến hết ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Nhiều sông từ Quảng Trị đến Huế đang lên

Mực nước các sông từ Quảng Trị đến TP Huế đang có xu hướng lên. Trên sông Kiến Giang, mực nước đã trên báo động 1 (BĐ1) 1,04m; sông Thạch Hãn dưới BĐ2 0,21m. Sông Bồ và sông Hương cũng đang ở trên BĐ1.

Từ nay đến ngày 16/9, các sông từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xuất hiện lũ. Trong đó, sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố có thể lên mức BĐ2-BĐ3; các sông khác phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại khoảng 140 xã, phường

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới tại khoảng 140 xã, phường thuộc 5 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, Hà Tĩnh có 18 xã, Quảng Trị 47 xã, TP Huế 21 xã, TP Đà Nẵng 45 xã và Quảng Ngãi 9 xã nằm trong khu vực được cảnh báo.

Đây là những khu vực có nguy cơ từ cao đến rất cao, tập trung chủ yếu ở vùng núi, sườn dốc và những nơi đã xảy ra mưa lớn kéo dài.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, chủ động phòng tránh và hạn chế đi qua các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.