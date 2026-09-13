Áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền, suy yếu dần

Chiều nay 13/9, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền khu vực Quảng Trị. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; Đồng Hới (Quảng Trị) và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền, sang khu vực Trung Lào, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 17h ngày 13/9/2026. Nguồn: NCHMF

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, tối và đêm nay vẫn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Ngoài ra, do tác động của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị, chiều tối và tối 13/9 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-7.

Mưa lớn tiếp diễn, nhiều nơi ghi nhận trên 350mm

Từ tối 12/9 đến chiều 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế đã có mưa vừa, mưa to. Riêng Quảng Trị và TP Huế xuất hiện mưa rất to, phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Tà Long (Quảng Trị) 480mm, Ba Nang (Quảng Trị) 397mm, Tà Lương (TP Huế) 396mm.

Mưa lớn suốt dọc miền Trung và bắt đầu dịch chuyển ra phía Bắc. Ảnh: L.D

Từ chiều 13/9, mưa tại TP Đà Nẵng và Huế đã có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Cụ thể, từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) dự báo có mưa to 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị cũ) có mưa to 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Từ gần sáng và ngày 14/9 đến hết ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Nhiều sông ở miền Trung tiếp tục lên

Mực nước các sông ở Đà Nẵng hiện đang xuống. Các sông ở Huế biến đổi chậm, trong đó sông Bồ và sông Hương đang ở trên báo động 1 (BĐ1).

Trong khi đó, mực nước các sông ở Quảng Trị đang lên. Hạ lưu sông Kiến Giang ở mức BĐ1, còn sông Thạch Hãn đang ở dưới BĐ3 khoảng 0,1m.

Dự báo từ nay đến 16/9, mực nước sông Thạch Hãn có thể lên trên BĐ3 khoảng 0,5m; hạ lưu sông Kiến Giang lên trên BĐ2.

Tại Hà Tĩnh, sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3. Các sông khác phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 114 xã, phường

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới tại khoảng 114 xã, phường thuộc Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế và TP Đà Nẵng.

Trong đó, Hà Tĩnh có 16 xã, Quảng Trị 52 xã, TP Huế 21 xã và TP Đà Nẵng 25 xã nằm trong diện cảnh báo.

Nguy cơ được đánh giá từ cao đến rất cao, tập trung chủ yếu tại các khu vực miền núi, sườn dốc và những nơi đã xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động theo dõi cảnh báo khí tượng thủy văn, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sông suối và các tuyến đường có nguy cơ sạt lở.