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Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h53 ngày 21/7, xe khách mang BKS 37H-072.xx lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến nút giao với đường N2, thuộc xã An Châu, tỉnh Nghệ An, xe khách này giảm tốc rồi dừng lại. Đúng lúc đó, một xe khách khác chạy cùng chiều phía sau (chưa rõ biển kiểm soát) lao tới tông mạnh vào đuôi xe mang BKS 37H-072.xx.

Phần đuôi xe khách mang BKS 37H-072.xx hư hỏng nặng, các nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Đ.C

Tại hiện trường, phần đuôi xe khách BKS 37H-072.xx bị hư hỏng nặng, các mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Chiếc xe khách gây ra va chạm cũng bị hư hỏng nặng phần đầu, cabin biến dạng.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương gồm N.T.P.A. (21 tuổi), H.T.H. (35 tuổi) và Đ.V.L. (46 tuổi, cùng trú tại Nghệ An). Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có một người bị gãy đốt sống lưng.

Cabin xe khách gây ra va chạm bị biến dạng. Ảnh: Đ.C

Theo một nhân viên cấp cứu có mặt tại hiện trường, trên xe có nhiều hành khách vừa xuống sân bay, đang trên đường về quê thì gặp tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.