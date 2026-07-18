Chiều 18/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 9h35 cùng ngày, vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt nhanh mang BKS 29B-154.XX và xe máy mang BKS 29V1-552.XX đã xảy ra tại khu vực ngã ba Lê Văn Lương - Lê Văn Thiêm (phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Sau cú va chạm mạnh, người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: CACC

Theo đại diện Cục CSGT, nguyên nhân của vụ tai nạn sẽ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nói đến thói quen tham gia giao thông lộn xộn của nhiều người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Nhiều người không đi về bên phải theo chiều đi của mình; phương tiện di chuyển với tốc độ thấp nhưng không đi về bên phải; không đi đúng làn đường mà lại đi vào làn đường dành cho ô tô. Thậm chí, có trường hợp đi vào làn đường dành cho xe buýt nhanh.

"Nhiều người coi đây là việc bình thường và tư duy xe lớn phải nhường xe nhỏ, khi có va chạm xảy ra thì xe lớn phải đền xe bé. Mặt khác, việc tổ chức giao thông chưa khoa học trong bảo đảm an toàn, tránh xung đột giữa phương tiện rẽ trái và dòng xe đi thẳng tại nút giao hoặc điểm mở trên đường cũng vô hình trung tạo ra sự nguy hiểm và nguy cơ tai nạn cao", đại diện Cục CSGT đánh giá.

Ngoài ra, đối với tình huống trong clip, việc xe máy va chạm với xe buýt có thể được xem xét là sự kiện bất ngờ. Người lái xe buýt không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước việc va chạm này cũng như hậu quả xảy ra.