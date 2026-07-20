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Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h45 ngày 20/7, tại Km153 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông tự gây, khiến một người tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế L.Q.H. (SN 1980, trú tại Tuyên Quang) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 50LD-190.XX lưu thông theo hướng Lào Cai - Hà Nội. Khi đến địa điểm trên, chiếc ô tô bất ngờ đâm vào hộ lan và hàng rào tôn của công trình đang thi công trên tuyến đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Thiên Hùng

Sau cú va chạm mạnh, ô tô bị hư hỏng nặng. Tài xế L.Q.H. bị thương, được đưa đến Trung tâm Y tế Mậu A cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế không chú ý quan sát, dẫn đến va chạm với hộ lan và rào chắn của công trình nâng cấp đường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT Bộ Công an) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.