Mới đây, Cục CSGT (Bộ Công an) vừa đăng tải đoạn clip ghi lại một vụ việc vi phạm an toàn đường sắt xảy ra lúc 8h10 ngày 21/5 tại Km1687+545.

Thời điểm trên, gác chắn tự động đã hạ xuống, đèn tín hiệu cảnh báo đỏ hoạt động, tuy nhiên nhiều phương tiện vẫn cố tình băng qua đường ngang giao cắt với đường sắt.

Hình ảnh người đàn ông đứng vẫy tay hướng dẫn xe di chuyển qua đường sắt khi gác chắn đã hạ xuống. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, trong clip còn xuất hiện hình ảnh một người đàn ông mặc áo xanh, đội nón đen đứng trong khu vực đường sắt. Người này hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua đường ngang dù hệ thống cảnh báo đã kích hoạt và gác chắn đã hạ.

Qua xác minh, vị trí xảy ra vụ việc thuộc phường Hố Nai, TP Đồng Nai.

Vị trí nút giao đường sắt tại Km1687+545 (phường Hố Nai, TP Đồng Nai). Ảnh: Hoàng Anh

Theo quy định, khi đèn tín hiệu đã bật đỏ và barie đã hạ xuống, tất cả phương tiện và người đi bộ phải dừng lại tuyệt đối, không được tự ý vượt qua đường ngang. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, xem nhẹ cảnh báo, thậm chí có hành vi hỗ trợ nhau vượt rào chắn như trong clip.

Theo Nghị định 81/2026 có hiệu lực từ ngày 15/5, hành vi cố tình vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng, gác chắn đường sắt đã hạ hoặc có tín hiệu cảnh báo tàu hỏa sẽ bị xử phạt theo từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, người đi bộ nếu vượt rào chắn hoặc băng qua khi tín hiệu cảnh báo đã kích hoạt sẽ bị phạt 200.000-300.000 đồng.

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), mức phạt là 4-6 triệu đồng; với ô tô mức phạt từ 18-20 triệu đồng. Hai nhóm phương tiện này còn bị áp dụng hình thức tước GPLX từ 1-3 tháng.