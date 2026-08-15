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Sáng 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hồng Lĩnh (38 tuổi, trú tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là chị L.T.M.D. (39 tuổi, trú tại xã Ea Wy), nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy. Còn Lĩnh là giáo viên dạy bộ môn Thể dục cùng trường.

Nguyễn Hồng Lĩnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: SĐ

Quá trình điều tra, Nguyễn Hồng Lĩnh khai nhận, trước đây từng có tình cảm yêu đương với nạn nhân.

Sau buổi tiệc liên hoan tại trường ngày 10/8, Lĩnh vào phòng chị D. thì nghe nạn nhân nói chuyện điện thoại và xưng vợ chồng với một người đàn ông khác. Khi Lĩnh hỏi nói chuyện với ai, chị D. không trả lời.

Lúc này, Lĩnh sinh ra ghen tuông rồi dùng hai tay siết cổ chị D. Khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Lĩnh đốt con gấu bông trên nệm nhằm che mắt cơ quan điều tra. Lĩnh chở thi thể nạn nhân ra rẫy cà phê, dùng xẻng đào hố chôn giấu.

Trước đó, ngày 11/8, Công an xã Ea Wy tiếp nhận tin báo của người thân chị D. về việc chị bị mất tích, điện thoại không liên lạc được.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Wy phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và lấy lời khai của những người có liên quan.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến sáng ngày 12/8, lực lượng Công an xác định Nguyễn Hồng Lĩnh có dấu hiệu tình nghi liên quan đến việc mất tích của chị D. nên đã triệu tập đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lĩnh tỏ ra rất bình thản, khai báo quanh co vì cho rằng bản thân không liên quan.

Được biết, Lĩnh đã có vợ và 2 con; còn chị D. đã ly hôn từ tháng 3/2026 và nuôi 2 con nhỏ.