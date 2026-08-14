Ngày 14/8, nguồn tin của VietNamNet xác nhận, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bà L.T.M.D. (SN 1987, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy) sau nhiều ngày mất tích.

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh - nơi bà D. công tác. Ảnh: Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

Trước đó, sáng 12/8, gia đình ông Lê Văn Tập trình báo việc con gái mất tích sau buổi liên hoan tại trường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nhưng chưa có kết quả.

Theo ông Lê Đình Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, trước khi mất tích, bà D. vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường, được đồng nghiệp nhận xét là người vui vẻ, hòa đồng.

Ông Thành cho biết, ngày 10/8, Tổ bầu cử Hội đồng nhân dân số 10 mượn nhà ăn của trường để tổ chức gặp mặt, liên hoan tổng kết. Bà D. là thành viên của tổ này. Sau buổi tiệc, người này cùng mọi người dọn dẹp, rửa chén bát rồi về khu tập thể giáo viên nghỉ ngơi.

Khoảng 10h30 ngày 11/8, một shipper đến giao hàng nhưng gọi cửa không có người trả lời. Người này nhờ vợ chồng một giáo viên ở phòng bên cạnh hỗ trợ mở cửa.

Khi vào bên trong, mọi người không thấy bà D. mà phát hiện hai vết cháy ở đầu giường và khu vực móc treo quần áo.

Theo gia đình, xe và tiền bạc của bà D. vẫn còn tại phòng. Người thân sau đó trình báo cơ quan chức năng và phối hợp tìm kiếm.