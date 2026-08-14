Ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác định nghi phạm sát hại chị L.T.M.D. (SN 1987, trú thôn Phúc Sen, xã Ea Wy), nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, người mất tích sau tiệc liên hoan tại trường.

Nghi phạm được xác định là N.H.L. (SN 1988, trú thôn 13, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk), giáo viên môn Thể dục của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: HT

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2025, N.H.L., giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, bắt đầu có quan hệ tình cảm với chị L.T.M.D., khi cả hai đều đang có gia đình. Đến tháng 3/2026, chị D. ly hôn và hiện nuôi hai con gái.

Khoảng 21h ngày 10/8, sau tiệc liên hoan tại trường, L. đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể để nói chuyện. Hai người xảy ra mâu thuẫn, L. dùng vũ lực khiến chị D. tử vong.

Lo sợ bị phát hiện, L. đốt quần áo, chăn, gối tại phòng nhằm xóa dấu vết, sau đó đưa thi thể chị D. đến rẫy ở thôn 13, xã Ea Drăng để chôn giấu.

Theo lời khai ban đầu của L., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập vật chứng và tài liệu liên quan để điều tra vụ việc.

Trước đó, tối 10/8, chị D. tham gia tiệc liên hoan tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, sau đó cùng mọi người dọn dẹp, rửa chén bát rồi về phòng nghỉ. Sáng hôm sau, khoảng 10h30, một shipper đến giao hàng nhưng không thấy chị D. trả lời nên nhờ vợ chồng giáo viên ở phòng bên cạnh hỗ trợ mở cửa.

Kiểm tra phòng, mọi người không thấy chị D. nhưng phát hiện hai vết cháy ở đầu giường và khu vực treo quần áo. Gia đình sau đó trình báo cơ quan chức năng, nhờ tổ chức tìm kiếm.