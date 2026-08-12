Chiều 12/8, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Ea Wy xác nhận đơn vị đã nhận được đơn trình báo của gia đình ông Lê Văn Tập (SN 1959, trú tại thôn 2A) về việc con gái ông là chị Lê Thị Mỹ Diễm (SN 1987), nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chỉnh bị mất liên lạc 2 ngày qua.

Chị Mỹ Diệm mất liên lạc 2 ngày qua. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo đơn trình báo, vào ngày 10/8, Trường Tiểu học Lê Đình Chỉnh tổ chức liên hoan gặp mặt viên chức, người lao động tại trường.

Sau khi tiệc kết thúc, chị Diễm cùng một số cô giáo dọn dẹp bát đĩa và về phòng tập thể nghỉ ngơi, khoảng 19h30 đến 20h.

Theo đơn trình báo, đến khoảng 21h cùng ngày, cô giáo ở sát cạnh phòng nghe tiếng kêu phát ra từ phòng của chị Diễm, sau đó người này có gọi và nhắn tin hỏi tình hình nhưng không thấy trả lời.

"Từ đó đến khoảng 9h ngày 11/8, mọi người thấy phòng nghỉ của Diễm bốc khói nên mở cửa phòng. Bên trong, nệm giường ngủ bị cháy một phần và góc treo đồ cũng bị cháy", gia đình ôn Tập viết trong đơn trình báo.

Ngày 11/8, sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Lê Văn Tập đã báo Công an xã Ea Wy và tổ chức tìm kiếm chị Diễm tại một số khu vực xung quanh trường nhưng vẫn không có tung tích.

Đến ngày 12/8, gia đình ông Lê Văn Tập làm đơn trình báo lên UBND xã và Công an xã Ea Wy về việc con gái mình bị mất tích, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Wy, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuống khám nghiệm hiện trường vụ việc tại Trường Tiểu học Lê Đình Chỉnh, đồng thời tổ chức lực lượng cùng với địa phương và gia đình tiến hành tìm kiếm tung tích chị Diễm.