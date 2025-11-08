XEM CLIP:

Hôm nay (ngày 8/11), Đoàn Quốc Việt (SN 2003, ngụ tại Hà Nội) bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận, có quen biết qua mạng xã hội với Lê Anh Điệp (30 tuổi, ngụ tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”).

Trong một lần, Điệp nhắn tin cho Việt khoe clip xúc phạm người miền Nam, chia rẽ vùng miền đã lên xu hướng. Từ đó, Việt bắt chước và sáng tạo nội dung theo hướng trên để đăng lên kênh TikTok “Dù Bầu Trời” của mình.

Tại cơ quan công an, chủ kênh TikTok này đã nhận thức được hành vi sai trái và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng.

“Em mong giới trẻ đừng học theo em mà đánh mất cả tương lai”, Việt nhắn nhủ những người khác về việc chạy theo like, view trên mạng xã hội, để rồi khi hối hận thì đã quá muộn.