XEM CLIP: (Công an cung cấp)

Lê Anh Điệp (30 tuổi, ngụ phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, là chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”) vừa bị Công an TPHCM khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tại cơ quan điều tra, Điệp khai đăng tải các clip công kích hoạt động cứu trợ đồng bào miền Bắc gặp thiên tai, lũ lụt; miệt thị người miền Nam là nhằm mục đích câu view, câu like. Điệp thừa nhận những phát ngôn này là trong lúc không làm chủ bản thân; một số lần được đưa ra trong lúc có sử dụng bia rượu.

Đối tượng Lê Anh Điệp khi làm việc với điều tra viên. Ảnh: CACC

Điệp cho biết khi đó mạng xã hội TikTok không có cảnh báo vi phạm. Điệp nghĩ là không vi phạm nên đã để trên kênh TikTok. Hơn 1 ngày sau, Điệp nhận thức sai thì xóa clip.

Khi làm việc với điều tra viên, Điệp thành khẩn, thừa nhận hành vi là vi phạm pháp luật và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, đặc biệt là người dân miền Nam.

Tôi cũng gửi gắm đến tất cả giới trẻ, đừng vì một chút câu view, câu like mà làm ảnh hưởng đến xã hội và vi phạm pháp luật”, Điệp nói tại cơ quan điều tra.