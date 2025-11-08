XEM CLIP:

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Quốc Việt (SN 2003, ngụ tại TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đối tượng Đoàn Quốc Việt, chủ tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời". Ảnh: CACC

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Đoàn Quốc Việt là người quản trị tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời”, có hành vi đăng tải hàng loạt video clip kích động, miệt thị, xúc phạm và gây chia rẽ vùng miền, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video do Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích và chia sẻ, tạo ra làn sóng bức xúc và phản ứng gay gắt trong cộng đồng mạng.

Công an lấy lời khai đối với Đoàn Quốc Việt. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 24/10, Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Anh Điệp, người quản lý tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”, về cùng hành vi.

Khai nhận bước đầu, Đoàn Quốc Việt thừa nhận đã cố ý “ăn theo” tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” nhằm tăng tương tác, thu hút sự chú ý, từ đó sản xuất và phát tán nhiều video có nội dung phản cảm, vi phạm pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung xuyên tạc, kích động, xúc phạm cá nhân, tổ chức hoặc gây chia rẽ vùng miền trên mạng xã hội.