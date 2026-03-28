Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (28/3), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Dự báo, ngày 30/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Thời tiết Hà Nội có thể nắng đến 35 độ trong ngày 31/3. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ngày 31/3, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế và có khả năng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Từ ngày 1/4, nắng nóng có khả năng dịu dần trên các khu vực.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 31/3, có khả năng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nguyên nhân của đợt nắng nóng này là do, từ khoảng ngày 29/3, vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng dần về phía đông khiến nhiệt độ gia tăng trên nhiều tỉnh, thành.

Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 trên các khu vực này và đến sớm hơn so với quy luật hàng năm.

Theo thống kê trung bình nhiều năm, nắng nóng diện rộng tại khu vực trên thường bắt đầu từ khoảng tuần thứ hai của tháng 4. Vì vậy, đợt nắng nóng năm nay đến sớm 10-15 ngày so với quy luật thông thường. Điều này cho thấy sự biến đổi thời tiết có những diễn biến rất phức tạp ngay từ đầu mùa hè 2026.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.