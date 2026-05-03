Hà Nội thấp nhất 20 độ, đề phòng mưa đá

Bản tin phát lúc 10h15 sáng nay (3/5), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết cho thấy khu vực các phường/xã: Trung Dã, Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc, Phúc Yên, Quang Minh, Yên Lãng, Mê Linh, Phúc Lộc, Tùng Thiện, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì của TP Hà Nội đang có mưa rào và có lúc có giông. Trong 30 phút đến 4 giờ tới, vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển thêm, gây mưa rào và giông, cục bộ có mưa to cho các khu vực phường/xã kể trên, sau đó mở rộng ra các phường/xã khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (3/5), bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 23-26 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Do tác động của hình thế thời tiết này, khu vực Bắc Bộ đang có mưa, mưa vừa và rải rác có giông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ phổ biến dao động từ 23-26 độ, trời bắt đầu chuyển dịu mát.

Dự báo trong khoảng trưa và chiều nay, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trước tiên đến khu vực vùng núi và Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thậm chí một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Miền Bắc mưa xối xả do ảnh hưởng không khí lạnh nén rãnh áp thấp kèm hội tụ gió trên cao. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở Bắc Bộ, thời tiết chuyển mát; Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm nay cũng chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Đông Bắc Bộ phổ biến 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Bắc Trung Bộ dao động 21-24 độ.

Tại Hà Nội, từ chiều và đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.

Về lượng mưa, ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và giông với lượng phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Từ chiều nay đến sáng mai (4/5), khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn giông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Nguyên nhân xảy ra mưa đá tại miền Bắc

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nguyên nhân của những cơn mưa này được xác định là do rãnh thấp trong đới gió tây hoạt động mạnh ở độ cao khoảng 5.000m, di chuyển từ khu vực Thượng Lào sang. Bên cạnh đó, ở tầng mặt đất còn chịu tác động của rìa phía Nam khối không khí lạnh đang dịch chuyển về phía nước ta.

Quá trình khối không khí lạnh di chuyển đã tạo ra vùng tranh chấp khối khí, cùng với đó là tác động của vùng hội tụ gió ở mực 5.000m, khiến mây đối lưu phát triển mạnh, gây ra mưa giông dữ dội kèm theo mưa đá tại hàng loạt tỉnh miền núi phía Bắc; thậm chí, Hà Nội cũng ghi nhận hiện tượng mưa đá trong chiều tối 2/5.

Theo cơ quan khí tượng, hiện tượng mưa đá, giông lốc thường xảy ra vào giai đoạn giao mùa (khoảng tháng 4-5 và giai đoạn tháng 9-10). Trong thời gian tới, hiện tượng giông lốc, mưa đá còn có khả năng sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa.