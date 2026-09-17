Từ sáng 14-17/9, Hà Nội có mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp dải hội tụ nhiệt đới.

Đến 14h ngày 17/9, lượng mưa tích lũy tại Yên Sở đạt 600,3mm, Hai Bà Trưng 598,6mm, Vĩnh Thanh 531,2mm, Mỹ Đức 530,8mm, Cầu Giấy 473,2mm, Thanh Liệt 459,5mm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám 444,4mm.

Mưa lớn khiến nhiều sông, nguồn tiêu ở mức cao. Sông Tích vượt báo động 3: 0,24-0,33m, sông Bùi vượt báo động 3: 0,45m; sông Nhuệ tại cầu Hà Đông vượt báo động 2: 0,09m.

Mực nước nguồn tiêu cao làm hạn chế khả năng tiêu tự chảy, nhất là tại khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố.

Hàng loạt điểm ngập năm 2025 không còn ngập

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội cho biết đến chiều 17/9, mưa đã ngớt, nhiều điểm ngập rút nước, giao thông cơ bản trở lại bình thường.

Một số vị trí còn úng hoặc đang rút nước gồm các hầm 2, 5, 6 và hầm Km9+656 trên Đại lộ Thăng Long, đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn An Khánh - hầm 6, Triều Khúc, Tây Mỗ.

Nhiều điểm từng ngập kéo dài 4-10 giờ năm 2025 nay rút nước trong 30 phút-2 giờ. Ảnh: H.A.

Đáng chú ý, nhiều điểm từng là “điểm nóng” ngập năm 2025 như Phùng Hưng, chợ Hàng Da, Tông Đản, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Resco, Ecohome, Kẻ Vẽ, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao không ghi nhận úng ngập trong đợt mưa này.

Tại Võ Chí Công, Ciputra, Hoa Bằng, Trần Bình, Phú Xá, khu vực Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Cổ Linh - Đàm Quang Trung..., tình trạng ngập cũng được cải thiện.

Năm 2025, các khu vực này thường mất 4-10 giờ để rút nước sau mưa lớn. Trong đợt mưa này, thời gian rút phổ biến còn 30 phút đến 2 giờ.

Phía Tây, Tây Nam vẫn tiêu nước chậm

Tại khu vực Tố Hữu - Lương Thế Vinh, nước từng ngập cục bộ do mưa kéo dài, trong khi mực nước cống, mương và các hồ Phùng Khoang, Đồng Bông 2 ở mức cao.

Trung tâm đã vận hành tối đa các trạm bơm Đồng Bông 2 để bơm tiêu ra sông Nhuệ. Đến 14h ngày 17/9, khu vực đã hết ngập.

Theo Trung tâm, các công trình chống úng ngập đưa vào vận hành thời gian qua đã bước đầu phát huy hiệu quả, giúp giảm phạm vi, mức độ và thời gian ngập.

Tuy nhiên, khi mưa cực đoan vượt công suất thiết kế, khu vực phía Tây và Tây Nam vẫn là nơi tiêu nước chậm do phụ thuộc vào mực nước sông Nhuệ.