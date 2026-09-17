Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, do mưa kéo dài từ ngày 14/9 đến nay, lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực vượt 400mm, có nơi trên 500mm. Trong khi đó, mực nước tại nhiều sông, hồ và nguồn tiêu ở mức cao, khiến việc tiêu thoát nước gặp nhiều khó khăn.

Trước diễn biến này, toàn bộ hệ thống thoát nước được vận hành ở mức cao nhất. Trạm bơm Yên Sở vận hành toàn bộ 20 tổ bơm. Các trạm bơm Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hoàng Tôn, Đông Trù, Phúc Đồng, Phú Xá, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2, Đồng Tép, Phú Thượng... cũng được vận hành theo diễn biến mưa và mực nước.

Hệ thống thủy lợi được huy động hỗ trợ tiêu nước. Trạm bơm Đào Nguyên vận hành 25/25 máy, Cầu Sa 11/11 máy, Khê Tang 9/10 máy. Riêng trạm bơm Yên Nghĩa vận hành 4/10 máy do mực nước sông Đáy đang ở mức cao.

Mưa lớn làm nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập. Ảnh: Phạm Hải

Theo thông tin VietNamNet ghi nhận từ đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp thoát nước Hà Nội, các hồ điều hòa hiện đã đầy, trong khi toàn bộ hệ thống bơm đang được vận hành 100% công suất để tăng khả năng tiêu thoát nước.

Các công trình chống ngập khẩn cấp như hồ điều hòa, trạm bơm và công trình tiêu thoát nước tiếp tục phát huy tác dụng, bổ sung năng lực thu gom, dẫn dòng, điều tiết và bơm tiêu cho hệ thống hiện hữu.

Việc vận hành đồng bộ hồ điều hòa, cửa điều tiết, trạm bơm cùng hệ thống cống, mương góp phần giảm phạm vi, độ sâu và thời gian ngập tại những khu vực đã được đầu tư.

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài nhiều ngày với lượng mưa vượt khả năng thiết kế, trong khi mực nước sông, hồ tiếp nhận ở mức cao, khiến khả năng tiêu thoát bị hạn chế. Đây cũng là nguyên nhân khiến một số khu vực vẫn xuất hiện ngập cục bộ, dù hệ thống đang được vận hành tối đa công suất.

“Những gì đã có đều đang vận hành hết công suất. Lực lượng thoát nước vẫn đang ứng trực và tiếp tục bơm để xử lý các điểm ngập cục bộ”, đại diện đơn vị quản lý cấp thoát nước cho biết.

Hơn 2.500 lao động và trên 200 thiết bị được huy động để khơi thông dòng chảy, vớt rác tại các ga thu, bơm hút tại các vị trí ngập, đồng thời phối hợp cảnh báo và phân luồng giao thông.

Trong khi Hà Nội tiếp tục có mưa, các đơn vị được yêu cầu bám sát hiện trường, theo dõi lượng mưa và mực nước sông, hồ, chủ động vận hành trạm bơm và các công trình tiêu thoát nước. Các vị trí còn ngập cũng được rà soát để xác định nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.