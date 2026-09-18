Ghi nhận của PV VietNamNet sáng 18/9 cho thấy, khu vực nút giao Phạm Tu - Cầu Bươu (Hà Nội) còn điểm ngập úng cục bộ kéo dài 15m, khiến tình hình giao thông qua đây gặp khó khăn.

Khu vực nút giao Phạm Tu - Cầu Bươu còn ngập úng cục bộ. Ảnh: Đình Hiếu

Anh Nguyễn Lê Hiếu (trú tại phường Hà Đông) cho biết, trước đây, khu vực nút giao này là "điểm đen" về ngập úng, mỗi lần ngập đều kéo dài từ 2-3 ngày. Tuy nhiên, đợt này, nước ngập không quá sâu và rút nhanh hơn.

Đường 19/5 (đoạn qua hồ Văn Quán, phường Hà Đông) cũng không còn tình trạng ngập sâu 50cm như hôm qua. Tại một số điểm đọng nước, lực lượng chức năng đã bố trí người cảnh giới và hướng dẫn phương tiện đi chậm.

Điểm ngập cục bộ tại đường 19/5. Ảnh: Đình Hiếu

Khu vực An Khánh (phường An Khánh) từng được xem là “vùng trũng” của Hà Nội, cứ mưa lớn là nhiều tuyến đường ngập kéo dài. Tuy nhiên, theo anh Hưng (người dân sống tại khu vực này), sau trận mưa vừa qua, nước rút nhanh hơn rõ rệt, nhiều tuyến đường nhanh chóng trở lại khô ráo, giao thông ổn định.

Nước rút nhanh, đường khô ráo tại khu vực An Khánh. Ảnh: Thành Huế

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, từ 15h ngày 17/9 đến 6h ngày 18/9, thành phố không có mưa. Đến 24h ngày 17/9, nước tại nhiều điểm ngập như hầm chui số 5, 6, hầm chui Km9+656 Đại lộ Thăng Long; cổng chào Nam An Khánh; Triều Khúc; Cầu Bươu; Phùng Hưng, Yên Xá... đã rút hết.

Tính đến 6h ngày 18/9, tại đường Nguyễn Trác (chân cầu HH2) còn điểm ngập dài khoảng 140m, rộng 8m, sâu 0,2m, ảnh hưởng 2 làn đường. Nguyên nhân do mực nước sông Bùi đang dâng cao, gây khó khăn cho tiêu thoát.

Dù trời đã tạnh mưa, công tác tiêu thoát nước vẫn chịu áp lực lớn do mực nước các sông cao.

Cụ thể, mực nước sông Tích ở mức 8,33-8,64m, vượt báo động 3 từ 0,24-0,33m; sông Bùi 7,45m, vượt báo động 3 là 0,45m; sông Đáy ở mức 6,62m, vượt báo động 2 là 0,12m; sông Mỹ Hà 5,72m, vượt báo động 1 là 0,22m.

Mực nước sông Nhuệ tại trạm bơm Đồng Bông 1 ở mức 5,05m, tại cầu Hà Đông 5,1m. Mực nước cao trên sông Nhuệ và các tuyến tiêu khiến khả năng tiêu tự chảy giảm, tốc độ hạ nước trên hệ thống chậm hơn.

Hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả giúp nước tại nhiều tuyến phố Hà Nội rút nhanh sau mưa lớn. Ảnh: Đình Hiếu

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết đợt mưa kéo dài khiến lượng nước tích lũy lớn, cống, mương, hồ điều hòa và các tuyến tiêu luôn duy trì mực nước cao, làm giảm khả năng trữ và điều tiết.

Tuy nhiên, dù lượng mưa tích lũy lớn và mực nước các nguồn tiêu cao, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vẫn duy trì ổn định.

Tại khu vực trung tâm và những nơi đã được đầu tư công trình khẩn cấp chống úng ngập cục bộ, không xuất hiện úng ngập. Một số điểm phía tây thành phố đã rút nước hoặc chỉ còn ngập nhẹ, giao thông cơ bản được duy trì.

Các công trình chống úng ngập khi đưa vào vận hành đã bổ sung năng lực thu gom, dẫn dòng, điều tiết và bơm tiêu cho hệ thống hiện hữu. Việc vận hành đồng bộ hệ thống tiêu thoát với các trạm bơm, hồ điều hòa, cửa phai, cống và mương góp phần giảm phạm vi, độ sâu và thời gian ngập tại các khu vực được đầu tư.