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Ngày 8/8, anh Hoàng Sỹ Thắng, trú xã Mường Xén, Nghệ An, cho biết sáng cùng ngày, khi lưu thông trên tỉnh lộ 543D, đoạn qua bản Văng Phao, xã Mường Típ, anh phát hiện đất đá bắt đầu rơi từ ta luy dương xuống mặt đường.

Chỉ vài giây sau, một tảng đá lớn, ước nặng hàng tấn, bất ngờ tách khỏi vách núi, lao xuống với tốc độ nhanh.

Tảng đá đập mạnh vào hàng rào sắt ven đường, hất văng một đoạn rào chắn rồi rơi xuống mặt đường, vỡ thành nhiều mảnh. Bụi đất đá bốc lên mù mịt.

Toàn bộ diễn biến được anh Thắng ghi lại bằng điện thoại. Theo anh, thời điểm xảy ra sự việc không có phương tiện lưu thông qua khu vực nên không gây thiệt hại về người.

Hình ảnh từ clip cho thấy vị trí sạt lở nằm trên sườn núi có độ dốc lớn. Ta luy dương xuất hiện vệt đất đỏ kéo dài, nhiều vị trí bong tróc, lộ đất đá.

Lực lượng chức năng điều động máy móc phá đá, giải phóng điểm sạt lở. Ảnh: X.H

Lãnh đạo UBND xã Mường Típ cho biết, ngay sau đó, địa phương đã huy động phương tiện đến hiện trường, thu dọn đất đá, khắc phục điểm sạt lở và bảo đảm giao thông trên tuyến.

Cùng ngày, tại xã Mỹ Lý, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Nậm Nơn dâng cao, kết hợp lũ từ thượng nguồn Lào đổ về, cuốn trôi cầu tạm Yên Hòa khi công trình chưa kịp bàn giao. Vụ việc khiến hơn 200 hộ dân bị chia cắt.