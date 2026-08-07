Rạng sáng 6/8, trong quá trình tuần tra kết hợp theo dõi hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Hoài Nhơn - Quy Nhơn, lực lượng quản lý vận hành phát hiện nhiều ô tô gặp sự cố thủng lốp với dấu hiệu giống nhau.

Qua kiểm tra, các phương tiện đều bị vật kim loại sắc nhọn đâm thủng lốp, làm dấy lên nghi vấn có xe làm rơi vãi vật cản nguy hiểm trên tuyến.

Xe nghi làm rơi vật sắc nhọn khiến hàng loạt ô tô lưu thông trên cao tốc bị thủng lốp. Ảnh: TH.

Ngay sau đó, đơn vị quản lý vận hành khẩn trương truy xuất hình ảnh từ hệ thống camera tại các hầm Bình Đê, Cù Mông, Tuy An, Đèo Cả... Qua sàng lọc, một xe tải mang biển kiểm soát 36H-188.XX được xác định là phương tiện nghi làm rơi vãi lượng lớn vật sắc nhọn.

Do phương tiện vẫn tiếp tục di chuyển trên cao tốc, nguy cơ gây thêm nhiều sự cố cho các xe phía sau là rất lớn. Các đơn vị quản lý vận hành lập tức kích hoạt phương án khẩn cấp.

Các đơn vị đã phối hợp với lực lượng thuộc Cục CSGT (C08) triển khai truy vết phương tiện từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, bố trí nhiều tổ công tác chốt chặn dọc tuyến.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông, tăng cường cứu hộ để hỗ trợ các phương tiện bị thủng lốp, thực hiện thay lốp, vá lốp và cảnh báo người tham gia giao thông nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đơn vị quản lý vận hành huy động nhân lực thu gom vật sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường để bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: TH.

Đến khoảng 9h30 ngày 6/8, đơn vị quản lý vận hành tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phát hiện xe tải nghi vấn đi vào khu vực hầm Núi Vung. Ngay lập tức, Đội 6 thuộc Cục CSGT đã tổ chức chốt chặn và giữ được phương tiện.

Cùng thời điểm, Khu Quản lý đường bộ III chỉ đạo các văn phòng hiện trường và đơn vị quản lý vận hành khẩn trương kiểm tra toàn bộ tuyến, tổ chức thu gom vật cản, cắm biển cảnh báo, phối hợp với CSGT điều tiết giao thông và hỗ trợ cứu hộ.

Theo đơn vị quản lý, do lượng vật thể kim loại sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường rất lớn, kéo dài qua nhiều đoạn cao tốc, các đơn vị vận hành phải huy động tối đa nhân lực để khẩn trương thu dọn, làm sạch mặt đường.

Đến 17h15 cùng ngày, toàn bộ vật sắc nhọn trên các tuyến bị ảnh hưởng đã được thu gom, bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện nghi làm rơi vật sắc nhọn trên cao tốc. Ảnh: TH.