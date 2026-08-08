Ngày 8/8, Bộ Công an cho biết Cục CSGT phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu nhiều giải pháp tổ chức giao thông theo hướng khoa học, hiện đại, nhằm phòng ngừa tai nạn và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đề xuất bố trí làn ngoài cùng bên trái, sát dải phân cách giữa trên cao tốc, làm làn dành riêng cho xe vượt.

Theo phương án, phương tiện chỉ được sử dụng làn này để vượt xe. Sau khi vượt, tài xế phải chuyển về làn bên phải phù hợp với tốc độ lưu thông, không được chạy liên tục trên làn vượt.

Đề xuất được đưa ra từ thực tế nhiều phương tiện chạy chậm nhưng bám làn trái, cản trở các xe phía sau, làm giảm năng lực khai thác cao tốc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Xe tải, xe khách được thí điểm sử dụng làn sát dải phân cách giữa để vượt xe. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, Cục CSGT phối hợp thí điểm một số giải pháp, trong đó quy định xe tải, xe khách chỉ sử dụng làn sát dải phân cách giữa để vượt trên các tuyến đủ điều kiện như Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai đoạn Hà Nội - Phú Thọ. Qua thực tế, giải pháp ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Để hoàn thiện phương án, Cục CSGT đã công khai nội dung nghiên cứu trên các phương tiện thông tin đại chúng, lấy ý kiến người dân, chuyên gia và doanh nghiệp vận tải. Phần lớn ý kiến đồng tình với chủ trương bố trí làn riêng để vượt xe, đồng thời đề xuất các vấn đề liên quan đến điều kiện hạ tầng, hệ thống báo hiệu, tuyên truyền, giám sát và xử lý vi phạm.

Một số ý kiến bày tỏ lo ngại về khả năng triển khai trên những tuyến cao tốc có dưới hai làn xe chạy. Cục CSGT cho biết toàn bộ ý kiến sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu trước khi triển khai.

Cục CSGT đề xuất thí điểm làn vượt xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Cao Bồ. Ảnh: Đình Hiếu

Trên cơ sở đó, Cục CSGT phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thí điểm quy định làn dành riêng để vượt xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Cao Bồ. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có 3 làn xe chạy và một làn dừng khẩn cấp mỗi chiều; Cầu Giẽ - Cao Bồ có 2 làn xe chạy và một làn dừng khẩn cấp mỗi chiều.

Theo phương án, làn ngoài cùng bên trái, sát dải phân cách giữa, sẽ được dành riêng để vượt xe. Trước khi áp dụng, Cục CSGT sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin rộng rãi để tài xế nắm quy định và thực hiện đúng.