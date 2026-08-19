XEM CLIP (Nguồn: Công an Ninh Bình):

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thùy (SN 1976, biệt danh “Tế Điên Nam Định”) vào ngày 18/8.

Nguyễn Văn Thùy bị điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trong clip do Công an tỉnh Ninh Bình công bố, lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Nguyễn Văn Thùy. Cơ quan công an cũng ghi lời khai của bị can và công bố hình ảnh phương tiện được đối tượng dùng để đăng tải video, livestream trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Văn Thùy. Ảnh: Công an Ninh Bình

Đáng chú ý, hình ảnh từ cơ quan công an cho thấy một số dao, kiếm, vũ khí bị thu giữ tại nhà bị can.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Văn Thùy thường xuyên đăng video, livestream trên tài khoản Facebook “Tế Điên Official”. Cơ quan điều tra xác định một số nội dung Thùy đăng tải về thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh là xuyên tạc, sai sự thật.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thùy đã thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội về thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra.