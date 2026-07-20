Ngày 20/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin phản ánh gian lận thi tốt nghiệp THPT tại một điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Thông tin sai sự thật do một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải. Ảnh: CACC

Trước đó, trên mạng xã hội Threads đăng tải bài viết tố cáo gian lận tại một cụm thi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Bài viết nhanh chóng được chia sẻ, thu hút nhiều lượt tương tác và bình luận, khiến dư luận xôn xao.

Nội dung bài viết nêu: “Gửi Bộ Giáo dục. Em là học sinh tại cụm thi THPT Kim Sơn B, tỉnh Ninh Bình. Hôm nay em viết tâm thư này là để tố cáo gian lận của bạn N.Đ.Đ.K., học sinh lớp 12A1. Tại phòng thi số 0449, bạn K. đã được giám thị coi thi nhắc bài 3 môn Toán, Lý, Hóa. Vì trong phòng thi không có camera hay dụng cụ ghi hình nên không lưu trữ được bằng chứng. Mong Bộ Giáo dục vào cuộc để kỳ thi mang tầm quốc gia được minh bạch hơn”.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã phối hợp xác minh, làm việc với chủ tài khoản đăng tải thông tin, xác định nội dung trên không có căn cứ và đã xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an Ninh Bình, vụ việc là lời cảnh báo về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể lan truyền rất nhanh, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người khác, đồng thời gây hoang mang trong dư luận.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, đồng hành cùng con trong việc sử dụng mạng xã hội; thường xuyên nhắc nhở các em kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, không bình luận theo cảm tính, không tiếp tay lan truyền những thông tin chưa được xác thực, không có cơ sở.