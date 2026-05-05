Mới đây, Công an phường Dương Nội (TP Hà Nội) sản xuất và đăng tải video tuyên truyền về các lỗi vi phạm trật tự đô thị. Đoạn clip được xây dựng theo phong cách hài hước, gần gũi, dễ hiểu, thu hút hàng nghìn lượt tương tác tích cực.

(Nguồn clip: Công an phường Dương Nội)

Trong clip, Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, cán bộ Công an phường Dương Nội, đã “xuống đường” chỉ ra những vi phạm như dừng, đỗ ô tô trước cổng trường học, bày bán hàng hóa trên vỉa hè, đỗ xe máy dưới lòng đường, bày chậu cây trên vỉa hè...

Điểm thú vị là clip được dựng theo phong cách chương trình “Hãy chọn giá đúng”. Các mức phạt được cán bộ công an gọi bằng từ ngữ dí dỏm là “báo giá”. “MC” Đặng Quốc Hùng cũng sử dụng các từ mà giới trẻ hay dùng như “hữu duyên”.

Hình ảnh Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ''báo giá'' vi phạm gây bão mạng. Ảnh: Cắt từ clip

Đến nay, clip đã thu hút hơn 37.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội.

“Phổ biến kiến thức pháp luật như tiểu phẩm thế này rất hiệu quả, người dân dễ hiểu, dễ tiếp thu và chấp hành tốt pháp luật!”, tài khoản HaiHa Nguyen bình luận.

“Thiếu tá ''báo giá'' dễ hiểu, nhân dân dễ dàng chấp hành!”, tài khoản Vu Thi Quynh Thuong nhận xét.

Tài khoản Jun Ying cho rằng, thay vì những văn bản, thông báo cứng nhắc, clip này sẽ thu hút người dân hơn.