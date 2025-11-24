VIDEO: Các chiến sĩ quân đội giúp người dân thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ khắc phục hậu quả sau lũ:

Đến sáng 24/11, lực lượng Quân đội và Công an vẫn đang nỗ lực hỗ trợ người dân các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là những khu vực ngập sâu như Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, khắc phục hậu quả sau lũ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động Tây Nguyên cho biết, hiện đơn vị duy trì 400 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng khác giúp đỡ nhân dân tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

"Ngoài việc cứu hộ, cứu nạn, đơn vị còn tổ chức quyên góp và trao tặng hàng tấn lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời tiếp sức, chia sẻ khó khăn với người dân. Hành động này thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của lực lượng Công an đối với bà con vùng lũ" - Đại tá Toàn cho biết.

Trước, trong và sau mưa lũ, lực lượng Quân đội và Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến các vùng bị ảnh hưởng để cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Hình ảnh lực lượng Quân đội, Công an giúp dân khắc phục hậu quả của lũ lụt:

z7253142765569_7a703ebe0ccffd081322596251ff7375.jpg
Chiến sĩ CSCĐ giúp người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ. Ảnh: Công Toàn 
z7253141257565_75426ce9624c7178be96eb0100b4c497.jpg
Giúp dân lợp lại mái nhà. Ảnh: Công Toàn
z7253145123534_a5d3fbf562b140ea32b22f10fcd80c8c.jpg
Hỗ trợ người dân dọn dẹp hàng hóa. Ảnh: Công Toàn 
z7253139923447_ca400ea1e5b7bd851b3d6137eeac3f7a.jpg
Đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Công Toàn 

z7256726072485_c44bc0ec96001979aada03806078ee40.jpg
Lực lượng Công an giúp dân dọn bùn tại nhà. Ảnh: CACC
z7256724890088_749fa2e25934f66d55ff0df6e5a0cbe4.jpg
...dọn bùn non tại một khu dân cư. Ảnh: CACC
W-z7256501424133_3405662d097f4fb708e1190bae7d7017.jpg
Lực lượng Quân đội dọn bùn tại trụ sở Đảng ủy xã Hòa Thịnh. Ảnh: Hải Dương
z7256945556153_f290c438e4960e7e64971957ed5b0b4e.jpg
...giúp dân khắc phục hậu quả tại thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ. Ảnh: Trần Thọ