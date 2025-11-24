VIDEO: Các chiến sĩ quân đội giúp người dân thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ khắc phục hậu quả sau lũ:

Đến sáng 24/11, lực lượng Quân đội và Công an vẫn đang nỗ lực hỗ trợ người dân các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là những khu vực ngập sâu như Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, khắc phục hậu quả sau lũ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động Tây Nguyên cho biết, hiện đơn vị duy trì 400 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng khác giúp đỡ nhân dân tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

"Ngoài việc cứu hộ, cứu nạn, đơn vị còn tổ chức quyên góp và trao tặng hàng tấn lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời tiếp sức, chia sẻ khó khăn với người dân. Hành động này thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của lực lượng Công an đối với bà con vùng lũ" - Đại tá Toàn cho biết.

Trước, trong và sau mưa lũ, lực lượng Quân đội và Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến các vùng bị ảnh hưởng để cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Hình ảnh lực lượng Quân đội, Công an giúp dân khắc phục hậu quả của lũ lụt:

Chiến sĩ CSCĐ giúp người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ. Ảnh: Công Toàn

Giúp dân lợp lại mái nhà. Ảnh: Công Toàn

Hỗ trợ người dân dọn dẹp hàng hóa. Ảnh: Công Toàn

Đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Công Toàn

Lực lượng Công an giúp dân dọn bùn tại nhà. Ảnh: CACC

...dọn bùn non tại một khu dân cư. Ảnh: CACC

Lực lượng Quân đội dọn bùn tại trụ sở Đảng ủy xã Hòa Thịnh. Ảnh: Hải Dương