Chiều 30/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơn bão số 10 đã khiến hơn 700 căn nhà trên địa bàn xã bị thiệt hại nặng nề.

Ngay sau bão, mưa lớn tiếp diễn, khiến nhiều khu vực ở xã Đức Minh ngập sâu, gây tình trạng chia cắt giao thông cục bộ.

Công an dùng xuồng đưa cụ bà đi hoả táng. Ảnh: CACC

Cũng trong ngày, tại thôn Yên Mỹ, một cụ bà qua đời do tuổi cao. Tuy nhiên, do đường sá ngập sâu hoàn toàn, không thể đưa thi thể đi an táng theo phong tục.

Trước tình huống khẩn cấp này, lực lượng Công an xã Đức Minh đã phối hợp với gia đình, dùng xuồng máy để đưa thi thể cụ bà đi hỏa táng, hoàn tất hậu sự trong điều kiện lũ lụt chia cắt.

“Hiện tại ở địa bàn, một số khu vực đang ngập sâu từ 1-2m. Chính quyền địa phương đang cùng người dân nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão”, lãnh đạo xã Đức Minh thông tin.

Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão số 10 càn quét qua tỉnh đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng: hơn 7.000 hộ dân bị tốc mái, mất nhà, nhiều người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất chỉ sau một đêm. Thiệt hại về người ghi nhận 1 người tử vong (tại xã Đức Thịnh, trong lúc khắc phục nhà cửa) và 9 người khác bị thương.

Thiệt hại về nông nghiệp cũng rất lớn: 987 ha hoa màu bị đổ ngã, 158 ha thủy sản bị ngập và 20 tấn cá lồng tại xã Kỳ Hoa bị chết. Về hạ tầng, hơn 1.100 cột điện gãy đổ; nhiều trường học và cơ sở y tế cũng bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng.