Đã ba ngày trôi qua kể từ khi bão số 10 (Bualoi) đổ bộ, bà Lê Thị Tuyên (50 tuổi, trú tại thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo bà Tuyên, chỉ trong tích tắc, gió giật mạnh khiến nhiều tài sản trong gia đình bị cuốn bay, hư hỏng nặng. Đáng chú ý, chiếc ô tô 7 chỗ của gia đình bị lốc xoáy cuốn văng hơn 300m xuống ruộng, biến dạng hoàn toàn.

Bà Lê Thị Tuyên chưa thể hoàn hồn vì ô tô của gia đình bị cuốn bay hơn 300m. Ảnh: Lê Dương

Bà Tuyên cho biết, gia đình mới mua trả góp chiếc xe Toyota Veloz được hơn một năm, đứng tên con trai là anh Nguyễn Việt Tiến (29 tuổi) để chạy dịch vụ. Tối trước khi bão đổ bộ, gia đình đã cẩn thận đưa xe sang bãi đất trống gần nhà hàng xóm để tránh bị cây trước sân đổ vào.

“Khoảng 4h sáng 29/9, khi cả nhà tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng gió rít kéo dài, cửa kính bị hất tung, đồ đạc trong nhà đổ ngổn ngang. Chúng tôi hoảng loạn, không dám bước ra ngoài.

Đến sáng, khi bão tạm lắng xuống, tôi mới dám chạy ra kiểm tra thì thấy nhà cửa tan hoang, nhiều nơi đổ sập. Chiếc ô tô 7 chỗ của gia đình thì… biến mất”, bà Tuyên nghẹn ngào kể.

Xe 7 chỗ của gia đình bà Tuyên bị cuốn bay 300m, nằm gọn dưới ruộng. Ảnh: Lê Dương

Ô tô được cẩu lên để gia đình đưa đi sửa chữa. Ảnh: Lê Dương

Hoảng hốt, bà Tuyên gọi chồng đi tìm. Hàng xóm sau đó gọi báo cho vị trí chiếc xe bị lốc cuốn văng xuống ruộng, cách vị trí đỗ ban đầu hơn 300m.

Khi chạy đến nơi, vợ chồng bà bàng hoàng thấy chiếc ô tô đã bị “vò nát”, méo mó, gần như không còn nhận ra được hình dạng ban đầu.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ một chiếc xe nặng cả tấn lại có thể bị gió cuốn đi như món đồ chơi. Khi nhìn thấy xe lật nhào giữa ruộng lúa, tôi vẫn còn run rẩy vì sợ”, bà Tuyên bày tỏ.

Cách vị trí xe của bà Tuyên không xa là chiếc Innova của anh Đặng Minh Dũng. Xe của anh đậu ngay trước cửa nhà, nhưng khi bão vào cũng bị cuốn bay hơn 100m.

Anh Đặng Minh Dũng kể về việc chiếc ô tô của mình cũng bị gió thổi bay gần 100m. Ảnh: Lê Dương

Chiếc xe Innova bị hư hỏng nặng sau bão số 10. Ảnh: Lê Dương

“Thời điểm đó, gió quá mạnh. Trong nhà vẫn nghe tiếng rít ghê rợn, kèm theo tiếng tường, mái ngói và mái tôn đổ sập liên hồi. Nhìn ra cửa sổ, tôi không thấy chiếc xe đâu. Ban đầu chỉ nghĩ là bị gió đẩy lệch đi đâu đó, không ngờ nó lại bị cuốn bay xa đến mức như vậy”, anh Dũng kể.

Theo anh Dũng, toàn bộ phần vỏ xe của anh bị hư hỏng nặng, động cơ cũng bị bật rời khỏi phần đầu. Nhìn chiếc xe bị tàn phá, anh không giấu nổi sự xót xa: “Tôi làm nghề kinh doanh, xe là phương tiện đi lại. Giờ hỏng thế này, chưa biết xoay xở thế nào để tiếp tục công việc”.

Chiếc xe của ông Nguyễn Huy Phương bị cột điện đổ vào. Ảnh: Lê Dương

Anh Dũng cũng cho biết, không chỉ gia đình anh mà nhiều hộ dân khác trong xã cũng bị thiệt hại nặng nề do lốc bão. Như gia đình ông Nguyễn Huy Phương (55 tuổi), chiếc ô tô đỗ trước sân đã bị một cột điện gãy đổ đè bẹp dúm.

Theo lãnh đạo xã Hoằng Giang, ngay sau khi bão tan, lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương đã có mặt để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Nhiều phương tiện cứu hộ được huy động để kéo ô tô bị lật, hư hỏng ra khỏi ruộng và đường làng.

“Thiệt hại do bão số 10 lần này là rất lớn. Chúng tôi đang thống kê cụ thể để báo cáo cấp trên”, lãnh đạo xã Hoằng Giang cho biết.