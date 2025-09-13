Ghi nhận của PV VietNamNet vào sáng ngày 13/9 cho thấy, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để truy bắt nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (hay gọi là Hào, SN 1988, trú tại phường Ea Kao).

Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hải Dương

Nguyễn Nam Đại Thuận là nghi phạm sát hại 3 người và làm bị thương 1 người trong một gia đình vào khoảng 1h ngày 13/9.

Nạn nhân là bà Trần Thị D., anh Bùi Hữu N., chị Nguyễn Thị Kim H. và cháu Trần Tấn P.

Hiện bà D., anh N. và chị H. đã tử vong. Riêng cháu Trần Tấn P. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Cả 4 nạn nhân trong vụ việc đều là người trong một nhà. Nghi phạm Thuận - người gây ra vụ việc - có quan hệ tình cảm, sinh sống như vợ chồng với nạn nhân H.

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, khoảng 8h30 sáng nay, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận tại khu vực phường Ea Kao.