XEM VIDEO: Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng.

Ngay từ sáng sớm 13/9, tại hiện trường vụ truy sát 4 người trong một gia đình khiến 3 người tử vong, ở khu vực hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng có hàng chục cảnh sát phong tỏa. Hàng chục người dân hiếu kỳ cũng có mặt để xem diễn biến vụ việc.

Hàng trăm cảnh sát bảo vệ hiện trường. Ảnh: Hải Dương

Trao đổi với PV VietNamNet, một người hàng xóm của bà Trần Thị D. (SN 1970, nạn nhân trong vụ việc) cho biết, khoảng 11h đêm, trước khi xảy ra vụ án mạng hơn 2 giờ, chị nghe bên nhà bà D. có tiếng to nhưng không để ý. Đến sáng sớm ngủ dậy mới biết có án mạng.

Cũng theo hàng xóm bà D., nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (hay gọi là Hào, SN 1988, trú tại phường Ea Kao) là chồng của chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, con bà D.) nhưng không rõ đã đăng ký kết hôn hay chưa.

Như VietNamNet đã thông tin, vào khoảng 1h30 sáng sớm hôm nay (13/9), tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất (Đắk Lắk) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người đang cấp cứu tại bệnh viện.

Các nạn nhân bị tử vong gồm chị Nguyễn Thị Kim H., bà Trần Thị D. và anh Bùi Hữu N. (em trai chị H.). Riêng cháu Trần Tấn P. (con riêng của chị H.) đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Đến 8h30 cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nghi phạm gây án cách hiện trường khoảng 5km.

Khu vực hiện trường ở đường Nguyễn Khoa Đăng. Ảnh: Hải Dương

Công an huy động chó nghiệp vụ truy tìm hung thủ. Ảnh: Hải Dương

Cảnh sát cơ động được điều động tới hiện trường ngay sau khi xảy ra án mạng. Ảnh: Hải Dương