Xem clip: (nguồn Bá Lộc)

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 13/11, vòi rồng cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên vùng biển thuộc xã Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau), kéo dài trong vài phút rồi nhanh chóng tan đi. Hiện tượng thời tiết hiếm gặp được người dân ghi lại và chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội.

Theo chính quyền địa phương, vòi rồng xuất hiện ngoài biển, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện gần bờ biển thuộc xã Cái Đôi Vàm. Ảnh cắt từ clip

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi hẹp, hút không khí từ mặt nước lên đám mây vũ tích, tạo thành hình phễu di động.

Chúng thường hình thành từ những đám mây giông tích điện và diễn ra trong thời gian ngắn. Trong quá trình di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo hoặc phá hủy nhiều vật thể.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau, trong vài ngày tới nhiều nơi trên địa bàn tiếp tục có mưa giông; nguy cơ ngập úng, lốc xoáy và gió giật mạnh ở mức cao, đặc biệt tại một số xã, phường như: Bạc Liêu, Cái Nước, Năm Căn và Trần Văn Thời.