Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết trong tuần đầu tháng 11 (từ 1-10/11/2025), nhiều hình thế khí tượng đã ảnh hưởng đến thời tiết nước ta nói chung và khu vực TPHCM nói riêng.

Theo đó, thời kỳ này, Biển Đông ghi nhận hai cơn bão hoạt động liên tiếp. Trong đó, bão số 13 (Kalmaegi) di chuyển nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ trong các ngày 5-7/11.

Bão Fung-Wong đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông từ sáng sớm ngày 10/11, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Bên cạnh đó, có 2 đợt không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc vào 1-2 ngày đầu tuần và ngày 8-9/11.

Đáng chú ý với thời tiết TPHCM, đợt mưa lớn kết hợp triều cường rằm tháng 9 âm lịch vừa qua đã gây ngập tại nhiều khu vực. Trong đó, chiều và tối 8/11, mưa lớn cùng triều cường khiến nhiều khu vực trung tâm như phố đi bộ Bùi Viện, Cống Quỳnh, Đề Thám bị ngập sâu, nước dâng đến nửa bánh xe máy. Tại đường Đề Thám (phường Cầu Ông Lãnh), nước ngập kết hợp rò điện từ nhà dân đã khiến một người tử vong khi đi qua khu vực này.

Thời tiết TPHCM 10 ngày tới: Se lạnh, mưa nhiều

Ông Lê Đình Quyết nhận định trong thời kỳ 10 ngày tới (11-20/11/2025), thời tiết TPHCM có xu hướng biến động phức tạp với nhiều hình thế tác động cùng lúc.

Theo ông Quyết, bão số 14 (Fung-Wong) đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, sau đó di chuyển theo hướng Đông Bắc và có xu hướng suy yếu, rời khỏi khu vực trong vài ngày tới, nên không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Dự báo, từ 12-18/11, sẽ có ba đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp. Cụ thể, các đợt tăng cường diễn ra vào ngày 12-13/11, 15-16/11, và mạnh hơn trong khoảng 17-18/11. Ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh này sẽ khiến gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trên các vùng biển phía Nam kể từ ngày 12/11.

Thời tiết TPHCM sẽ có nhiều ngày se lạnh về đêm và sáng sớm trong 10 ngày tới. Ảnh minh họa: Thanh Tùng

Trước những hình thế khí tượng nêu trên, thời tiết TPHCM thời kỳ này chủ yếu ban ngày có nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và giông vài nơi.

Tuy nhiên, ông Quyết cảnh báo: “Đặc biệt, trong các ngày 15-16/11 và từ 19-20/11 trở đi, thời tiết TPHCM sẽ chuyển se lạnh rõ rệt, nhất là vào đêm và sáng sớm”.

Đáng chú ý, từ 16-18/11, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, kết hợp với nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh dần, khiến mưa giông ở TPHCM gia tăng trên diện rộng. Một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm; đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ trong thời kỳ từ 16-18/11.

Cũng thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình ở TPHCM dao động từ 26,5-27,9 độ, thấp hơn trung bình nhiều năm (trong đó, thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 29-33 độ).

Tổng lượng mưa dự kiến đạt 70-120mm, có nơi vượt 120mm, cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Các chuyên gia khuyến cáo, thời tiết đang vào thời kỳ chuyển mùa, cần hết sức đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh kèm theo mưa giông gây tốc mái nhà, biển hiệu, gãy đổ cây cối có thể gây nguy hiểm cho người, thiệt hại về tài sản.

Chính quyền và người dân cần đề phòng mưa với cường suất lớn xảy ra trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ ở khu vực thành phố.