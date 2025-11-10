Đợt triều cường rằm tháng 9 vừa qua khiến nước dâng cao, làm ngập nhiều tuyến đường trũng thấp ven sông ở TPHCM. Đặc biệt, tại khu bán đảo Thanh Đa - nơi được bao quanh bởi sông Sài Gòn - mực nước lên cao khiến nhiều đoạn trên đường Bình Quới ngập lút bánh xe.

Bà Hà Thị Hoàng Anh, người dân khu vực, cho biết theo chu kỳ hằng năm, khu vực này thường ngập ba tháng, mỗi tháng khoảng chục ngày. Tuy nhiên, năm nay mực nước dâng cao hơn năm trước tới cả chục centimet.

Căn bếp nhà bà Hoàng Anh nằm ở vị trí trũng nên bị ngập rất sâu, ghi nhận tối 7/11, có thời điểm nước dâng cao gần 1m. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước đó, ngày 6/11, anh Phạm Thế Bảo ở khu vực Nam TPHCM cũng chia sẻ, căn nhà của anh bị ngập sâu do mực nước năm nay cao hơn nhiều so với năm trước.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết tình trạng ngập ở khu vực Nam Bộ cần được xem xét riêng cho từng vùng.

Theo ông Quyết, TPHCM và khu vực miền Đông Nam Bộ mỗi năm đều ghi nhận một số đợt ngập do triều cường. Thành phố hiện có ba cấp báo động lũ, trong đó, báo động 1 là 1,4m; báo động 2 là 1,5m và báo động 3 là 1,6m.

Khi mực nước đạt báo động 1, khu vực chỉ bị ngập nhẹ; đến báo động 2 là ngập trung bình; còn trên báo động 3, ngập sẽ trở nên nghiêm trọng.

Thời điểm “đỉnh” triều thường xuất hiện vào sáng sớm (5-7h) hoặc chiều tối (17-19h) - ngay lúc người dân lưu thông cao điểm.

Chiều 6/11, triều cường dâng cao khiến nhiều con đường ở khu vực phía Nam TPHCM ngập mênh mông nước. Ảnh: Nguyễn Huế

Ông Quyết lý giải thêm, mức độ và thời gian ngập phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kỳ triều thiên văn, hướng gió và lượng mưa. Thông thường, vào đầu tháng và giữa tháng âm lịch, mực nước triều lên cao nhất. Nếu thời điểm này trùng với gió Đông Bắc mạnh hoặc mưa lớn, tình trạng ngập sẽ nghiêm trọng hơn.

Tại TPHCM, các đợt triều cường vượt báo động 3 thường xuất hiện vào tháng 9, 10, 11 âm lịch, khi triều thiên văn kết hợp cùng các yếu tố thời tiết bất lợi. Riêng tháng 12 dương lịch, TPHCM còn chịu tác động của gió Đông Bắc mạnh, khiến triều cường cao.

Mực nước triều dâng cao khiến nhiều tuyến đường ven sông, kênh ở TPHCM bị ngập sâu, giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng loạt xe máy chết máy, người dân phải “lội biển nước” chật vật di chuyển. Nước cũng tràn vào nhà khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Đáng chú ý, trong đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch năm nay, mực nước đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn (quận 1 cũ) vào sáng 6/11 đạt 1,78m, vượt mốc lịch sử 1cm so với kỷ lục 1,77m năm 2019. Ông Quyết nhận định, đây là diễn biến cực đoan, dù vẫn nằm trong quy luật về thời điểm và chu kỳ triều cường.

Hiện Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ chưa có số liệu về tình trạng lún nền đất, song ông Quyết cho rằng khả năng sụt lún diễn ra hàng năm là có thật.

"Nếu hiện tượng này cộng hưởng với các yếu tố như triều cường, mưa lớn hay gió mùa, mức độ ngập sẽ nghiêm trọng hơn trước đây", ông Quyết lưu ý thêm.

Theo chuyên gia, ngập do triều thiên văn đơn thuần thường rút nhanh, nhưng nếu đi kèm mưa lớn hoặc gió Đông Bắc, nước có thể duy trì lâu hơn. Ngoài ra, khả năng tiêu thoát nước cũng đóng vai trò quan trọng. Ở TPHCM, tốc độ đô thị hóa cao khiến hệ thống thoát nước bị hạn chế, khiến nước rút chậm và ngập kéo dài.

Đối với đồng bằng sông Cửu Long, cơ chế ngập tương tự, song thời điểm ngập nặng thường rơi vào tháng 9, 10 âm lịch. Khi đó, nếu lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn, mức ngập ở vùng hạ lưu sẽ càng tăng cao do tác động cộng hưởng.