Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (13/11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ và Lý Sơn đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 13-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

“Trong các đêm từ 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm”, cơ quan khí tượng cảnh báo.

Sau đó, khoảng từ 16-21/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Mưa lớn kéo dài ở miền Trung

Các chuyên gia khí tượng dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ đêm 15/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày.

Miền Trung sắp mưa lớn ở nhiều nơi. Ảnh minh họa: H.S

Cụ thể, từ khoảng đêm 15-18/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Đáng lưu ý, một số khu vực có mưa lớn hơn như TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai, với lượng mưa phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h). Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai là cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.