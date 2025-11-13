Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (13/11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ và Lý Sơn đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 13-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.
“Trong các đêm từ 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm”, cơ quan khí tượng cảnh báo.
Sau đó, khoảng từ 16-21/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.
Mưa lớn kéo dài ở miền Trung
Các chuyên gia khí tượng dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ đêm 15/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày.
Cụ thể, từ khoảng đêm 15-18/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Đáng lưu ý, một số khu vực có mưa lớn hơn như TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai, với lượng mưa phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.
Từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h). Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai là cấp 2.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 13-23/11):
Từ đêm 13-15/11:
Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.
Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: có mưa vài nơi; riêng ngày 15/11 từ Hà Tĩnh có mưa, mưa rào.
Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.
Từ đêm 15-23/11:
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi. Riêng Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; từ khoảng 18/11 trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa: có khả năng mưa lớn diện rộng.
Khu vực Nam Bộ: có mưa rào và giông vài nơi, từ khoảng 16-18/11, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.