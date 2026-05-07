Chiều 7/5, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã lập biên bản xử lý một tài xế xe đầu kéo về hành vi vượt rào chắn đường sắt khi cần chắn đang hạ, gây hư hỏng thiết bị cảnh báo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h36 cùng ngày, ông B.V.D. (SN 1986, trú tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe đầu kéo mang biển số 50H-913.11, kéo theo sơ mi rơ-moóc, vượt đường ngang tại Km 1215+650 trên tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk khi tín hiệu chuông, đèn đã cảnh báo, cần chắn đang hạ xuống.

Hành vi của ông D. không chỉ làm gãy một cần chắn, mà còn tiềm ẩn hiểm họa tai nạn vì chỉ vài phút sau đó đoàn tàu khách SE5 chạy qua đây.

Lực lượng CSGT đã xác minh và lập biên bản xử phạt tài xế D. 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 2 tháng. Ngoài ra, tài xế D. phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.