Quyết tâm xây dựng nền tảng điện toán đám mây số 1 của người Việt

Trong thời đại số ngày nay, dữ liệu chính là “trái tim” của mọi tổ chức, doanh nghiệp. Dữ liệu càng nhiều, càng quý giá thì nguy cơ bị đánh cắp càng cao, kể cả khi đã được bảo vệ bởi một “lá chắn kiên cố” mang tên điện toán đám mây - Cloud. Theo Gartner, dự báo đến năm 2028, khoảng 70% khối lượng công việc của doanh nghiệp toàn cầu sẽ dịch chuyển lên môi trường đám mây. Nền tảng này mang lại những lợi ích về khả năng linh hoạt, tối ưu chi phí nhưng cũng trở thành “mục tiêu” của tội phạm mạng.

Dịch vụ điện toán đám mây mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về bảo mật an toàn thông tin. Ảnh: CMC Telecom

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Điều này đặt ra thách thức trong việc xây dựng nền tảng điện toán đám mây hàng đầu của người Việt, thể hiện năng lực công nghệ của người Việt. Đây cũng chính là nhiệm vụ quốc gia chuyển đổi số CMC được giao tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI, cam kết đưa CMC Cloud trở thành nền tảng điện toán đám mây số 1 của người Việt.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao biểu trưng Nhiệm vụ quốc gia Chuyển đổi số cho Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính. Ảnh: CMC

Để làm được điều đó, bên cạnh sở hữu hạ tầng số với công nghệ hiện đại, các yếu tố liên quan đến bảo mật là điều không thể bỏ qua. Tiếp nối thành công của Trung tâm dữ liệu DC Tân Thuận đạt tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 4 theo quy định của Chính phủ, CMC Telecom tiếp tục khẳng định uy tín khi CMC Cloud chính thức đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe này. Đây là minh chứng cho năng lực vượt trội của CMC Telecom trong việc xây dựng hạ tầng số an toàn và hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về bảo mật của doanh nghiệp; đồng thời thể hiện quyết tâm của CMC trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc gia xây dựng nền tảng điện toán đám mây số 1 của người Việt.

CMC Cloud đạt tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 4

Hệ thống an toàn thông tin cấp độ 4 của CMC Cloud được thiết lập cơ sở hạ tầng nghiêm ngặt để phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, hạ tầng thông tin dùng chung phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên phạm vi toàn quốc, yêu cầu vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước. Do đó, để đạt được tiêu chí này, CMC Cloud phải chứng minh năng lực với các phương án thiết kế, vận hành hệ thống thông tin phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11930:2017, quy định tại Nghị định 85/2016 về đảm bảo An toàn Hệ thống Thông tin theo cấp độ cũng như tuân thủ Luật An toàn Thông tin mạng ngày 19/11/2015.

Sử dụng CMC Cloud, doanh nghiệp sẽ nhận được sự tư vấn, hỗ trợ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin. Ảnh: CMC Telecom

Theo ông Đặng Tùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom, bảo mật trên CMC Cloud không chỉ chống lại các mối đe doạ từ bên ngoài mà còn phải xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc từ bên trong.

“Lợi thế lớn nhất của CMC Cloud nằm ở chỗ chúng tôi cung cấp một hệ sinh thái bảo mật toàn diện, thay vì chỉ tập trung vào từng lớp phòng thủ riêng lẻ. Điều này giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống bảo mật hiệu quả, dễ quản lý và tối ưu hóa chi phí vận hành”, ông Sơn nhấn mạnh.

Với triết lý “Your Data, We Care”, hệ thống bảo mật của CMC Cloud được thiết kế theo nguyên tắc "Security by Design", kết hợp công nghệ AI, Big Data, Zero Trust, CNAPP… giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa rủi ro từ đầu, thay vì chỉ phản ứng khi sự cố xảy ra. CMC Cloud còn triển khai kiến trúc bảo mật đa tầng, từ bảo vệ hạ tầng vật lý với Data Center đạt chuẩn an toàn quốc tế; các chứng chỉ bảo mật PCI DSS, ISO; cho đến các giải pháp như Cloud WAAP chống lại các cuộc tấn công vào ứng dụng, DDoS Protection ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ.

Mô hình hoạt động CMC DDoS Protection. Ảnh: CMC Telecom

Ngoài ra, không thể không nhắc đến đội ngũ chuyên gia của CMC Cloud, với bề dày thành tích trong việc phát hiện các lỗ hổng bảo mật và liên tục xuất hiện trên Hall of Fame của Apple. Sở hữu nhiều chứng chỉ đào tạo quốc tế uy tín, luôn cập nhật kiến thức, họ không chỉ là những "chiến binh" trên mặt trận an ninh mạng, mà còn là những nhà nghiên cứu tiên phong đảm bảo an toàn cho dữ liệu của khách hàng trên nền tảng CMC Cloud.

CMC Telecom thuộc Tập đoàn công nghệ CMC, là doanh nghiệp hạ tầng viễn thông duy nhất của Việt Nam có cổ đông nước ngoài (TIME dotCom, công ty viễn thông Top 2 Malaysia), định hướng trở thành nhà cung cấp dịch vụ toàn diện (Comprehensive Services Provider) hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, dẫn đầu trong 5 nhóm dịch vụ: Connectivity & Internet, Data Center, Cloud, Cyber Security và Managed Services. CMC Cloud là nền tảng điện toán đám mây “Make in Vietnam" do CMC Telecom đầu tư và phát triển. Hệ thống được thiết kế và vận hành hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam, dựa trên 3 trụ cột chính: Tư duy mở (tối ưu nguồn tri thức cộng đồng, làm chủ công nghệ cốt lõi); Kiến trúc mở (Không phụ thuộc vào công nghệ, không phụ thuộc vào nền tảng); Mã nguồn mở và sản phẩm thương mại hoá (Phát triển chuyên sâu và đáp ứng linh hoạt nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam).

Thúy Ngà