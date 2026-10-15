Nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud vừa được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026, thêm dấu mốc trên hành trình làm chủ công nghệ lõi và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Mùa giải nâng chuẩn đánh giá

Ngày 14/10/2026 tại Hà Nội, nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud do CMC Telecom phát triển được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp chuyển đổi số xuất sắc” thuộc Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - VDA 2026. Giải thưởng ghi nhận CMC Cloud là giải pháp có chất lượng và tính ứng dụng cao, đóng góp thiết thực cho quá trình số hóa của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Phó Đức Kiên - Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vận hành CMC Telecom nhận cúp và chứng nhận tại lễ trao giải VDA 2026

VDA do Hội Truyền thông số Việt Nam chủ trì, Tạp chí điện tử VietTimes thực hiện, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đặc biệt, mùa giải 2026 có điểm mới trong cách đánh giá. Ban tổ chức xem xét mức độ trưởng thành chuyển đổi số toàn diện từ hạ tầng số, dữ liệu, nền tảng công nghệ đến quản trị và an toàn thông tin, đồng thời chuyển từ cách chấm mang tính phong trào sang đo lường giá trị thực tế.

Ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam - phát biểu tại lễ trao giải: “Thước đo cao nhất chính là những giá trị thực sự được tạo ra: người dân được phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, nguồn lực xã hội được sử dụng thông minh hơn, đất nước phát triển nhanh hơn và con người có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Từ nhiệm vụ quốc gia đến giải pháp chuyển đổi số xuất sắc

Giải thưởng đến sau một năm CMC bước vào cam kết lớn. Năm 2025, tại diễn đàn quốc gia về Chuyển đổi số, Tập đoàn Công nghệ CMC nhận nhiệm vụ quốc gia cam kết xây dựng CMC Cloud trở thành nền tảng điện toán đám mây số 1 của người Việt với năng lực công nghệ ở các lớp lõi như ảo hóa máy chủ, ảo hóa lớp mạng và ảo hóa lưu trữ. Đây là nhiệm vụ chiến lược nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tập đoàn Công nghệ CMC nhận nhiệm vụ quốc gia

CMC Cloud: nền tảng toàn diện trên hạ tầng viễn thông - công nghệ

CMC Cloud phát triển thành nhà cung cấp dịch vụ toàn diện (CSP), kết hợp hơn 50 sản phẩm, dịch vụ của nền tảng trải dài các nhóm tính toán, lưu trữ, mạng, cơ sở dữ liệu, container và quản trị, trong đó nổi bật là máy chủ ảo Cloud Server, lưu trữ S3 và sao lưu, khôi phục dữ liệu.

Lợi thế của CMC Cloud nằm ở lớp hạ tầng bên dưới. Nền tảng vận hành trên 3 Data Center thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III, hơn 2.500 km đường trục backbone nối với tuyến cáp xuyên Á, 20 POP quốc tế tại châu Á và 5 tuyến cáp quang biển kết nối toàn cầu. Ngày 9/10/2026, CMC Data Center Tân Thuận chính thức nâng hạng từ Silver lên Gold tại kỳ đánh giá Uptime TCOS Tier III - cấp độ cao nhất của chứng chỉ, trở thành một trong 66 trung tâm dữ liệu trên thế giới đạt cấp độ này. Khi hạ tầng vật lý đạt chuẩn vận hành ở mức cao nhất, các dịch vụ điện toán đám mây chạy trên đó cũng thừa hưởng nền tảng ổn định, an toàn và có khả năng duy trì hoạt động liên tục.

CMC Cloud được vận hành trên nền tảng hạ tầng của hệ thống CMC Data Center

Định hướng xây nền móng cho chuyển đổi số bền vững

Theo định hướng của CMC Telecom, chuyển đổi số bền vững bắt đầu từ nền móng vững chắc: hạ tầng ổn định, dữ liệu được quản trị hiệu quả và nền tảng đủ linh hoạt để mở rộng theo nhu cầu thực tế.

“Với chuyển đổi số, nền tảng cơ bản nhất chính là hạ tầng số. CMC Telecom đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ bước xây dựng hạ tầng. Chúng tôi cũng có các bộ giải pháp theo từng ngành nghề để doanh nghiệp có thể tiếp cận và phát triển hạ tầng phù hợp với nhu cầu riêng”, ông Phó Đức Kiên - Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vận hành CMC Telecom chia sẻ.

Giải thưởng là động lực để CMC Telecom tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ sinh thái và đồng hành lâu dài cùng khách hàng trên chặng đường chuyển đổi số.

Ưu đãi cho doanh nghiệp SME Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ bắt đầu với Cloud bằng ngân sách tối ưu, CMC Cloud triển khai hai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký dịch vụ từ nay đến hết 25/12/2026. Doanh nghiệp có thể tiết kiệm tới 6 triệu/năm với ưu đãi miễn phí VPC, IP cho các hợp đồng có giá trị dưới 10 triệu đồng kèm theo mức chiết khấu hấp dẫn 30%. Chương trình áp dụng điều khoản và điều kiện. Số điện thoại tư vấn: 0989 858 200 (miền Bắc) và 0961 090 479 (miền Nam)

Thuý Ngà