Data Center Tân Thuận của CMC Telecom trở thành trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam được nâng hạng chứng chỉ Uptime Tier III về Vận hành Bền vững (TCOS) từ Bạc lên Vàng, củng cố nền tảng vận hành an toàn cho các hệ thống doanh nghiệp.

DC Tân Thuận của CMC Telecom đạt chứng chỉ hạng Vàng Uptime TCOS Tier III. Nguồn: Uptime Institute

Vận hành Data Center: Khi rủi ro không chỉ nằm ở hạ tầng

Trong quản trị hạ tầng số, một sự cố gián đoạn dịch vụ có thể kéo theo thiệt hại đáng kể về tài chính, uy tín và hoạt động kinh doanh. Theo Annual Outage Analysis 2026 của Uptime Institute, 57% người tham gia khảo sát cho biết sự cố nghiêm trọng gần nhất của họ gây thiệt hại trên 100.000 USD; khoảng một phần năm ghi nhận mức tổn thất vượt 1 triệu USD.

Đáng chú ý, yếu tố con người vẫn là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Sai sót có thể đến từ việc không tuân thủ quy trình, quy trình chưa đầy đủ hoặc thiếu chính xác, cũng như lỗi phát sinh trong quá trình triển khai và vận hành hệ thống.

Điều đó cho thấy, đầu tư vào hạ tầng phần cứng mới chỉ là một phần của bài toán Data Center. Nếu thiếu quy trình chuẩn hóa và kỷ luật vận hành, rủi ro gián đoạn vẫn có thể xuất hiện.

Từ Bạc lên Vàng: Hai năm chuẩn hóa vận hành

CMC Telecom lần đầu đạt chứng nhận Uptime TCOS Tier III hạng Bạc vào năm 2024. Hai năm sau, tại kỳ đánh giá lại năm 2026, Data Center Tân Thuận được nâng lên hạng Vàng – cấp độ cao nhất trong hệ thống TCOS về tính bền vững trong vận hành. Đồng thời trở thành một trong 66 trung tâm dữ liệu trên thế giới đạt TCOS hạng Vàng.

Đội ngũ CMC Telecom cùng chuyên gia Uptime Institute trong kỳ đánh giá chứng chỉ TCOS.

Để đáp ứng yêu cầu của Uptime Institute, CMC Telecom tập trung hoàn thiện hai khía cạnh: quy trình vận hành và năng lực đội ngũ.

Trước hết là đánh giá lại toàn bộ hệ thống quy trình, từ rà soát các quy trình hiện có, bổ sung những quy trình cần thiết đến tối ưu các khâu vận hành nhằm nhận diện và giảm thiểu rủi ro. Việc đánh giá không chỉ dựa trên tài liệu mà còn bao gồm nội dung, tần suất đào tạo, phỏng vấn nhân sự và khả năng áp dụng quy trình trong thực tế.

Tiếp đó là nâng cao năng lực thực hành của đội ngũ kỹ thuật. CMC Telecom xây dựng chương trình đào tạo bám sát yêu cầu của Uptime, tập trung vào các tình huống thực tế, từ giám sát ca trực, bảo trì định kỳ đến ứng phó tình huống khẩn cấp.

Quá trình này kéo dài khoảng hai năm, xử lý những điểm còn hạn chế từ kỳ đánh giá trước và từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị vận hành.

Chứng nhận không phải đích đến

Chia sẻ về ý nghĩa của chứng nhận, anh Lê Minh Hiếu, Giám đốc Khối Data Center CMC Telecom, cho biết: “Đối với CMC Telecom, TCOS hạng Vàng là cơ sở quan trọng để khẳng định năng lực quản lý và vận hành Data Center theo các chuẩn mực quốc tế.

Khách hàng giao cho chúng tôi hạ tầng phục vụ những hoạt động kinh doanh trọng yếu. Vì vậy, điều họ cần không chỉ là một Data Center được thiết kế tốt, mà còn là khả năng kiểm soát rủi ro, sự nhất quán trong vận hành và năng lực xử lý tình huống của đội ngũ kỹ thuật.

Giá trị của TCOS là giúp những tiêu chuẩn kỹ thuật được chuyển hóa thành một hệ thống quản trị có kỷ luật, từ đó tạo ra giá trị thực tế và sự an tâm cho khách hàng.”

Trực tiếp đồng hành cùng đội ngũ kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị và đánh giá, anh Phạm Huy Hoàng, Phó Giám đốc Khối Data Center CMC Telecom, chia sẻ: “Uptime TCOS hạng Vàng là sự ghi nhận cho nỗ lực của đội ngũ trong việc chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực thực thi và duy trì tính nhất quán trong vận hành.

Hạng Vàng mới chỉ là một cột mốc. Thách thức tiếp theo là duy trì kỷ luật đó mỗi ngày và biến các yêu cầu của tiêu chuẩn thành thói quen trong từng ca trực, từng kỹ sư và từng quy trình.”

Nền tảng vận hành cho các hệ thống trọng yếu của doanh nghiệp

Cột mốc này cho thấy năng lực vận hành Data Center tại Việt Nam đang ngày càng tiến gần hơn tới các chuẩn mực quốc tế.

Cột mốc này cũng nằm trong định hướng Comprehensive Service Provider của CMC Telecom, với hệ sinh thái hạ tầng số kết nối Data Center cùng các năng lực về Connectivity, Cloud services, Cyber Security, và Managed Services.

Khi ngân hàng, tổ chức tài chính và các tập đoàn đẩy nhanh chuyển đổi số và ứng dụng AI, yêu cầu đối với Data Center không còn dừng ở công suất hay thiết kế hạ tầng. Khả năng vận hành ổn định, kiểm soát rủi ro và bảo đảm tính liên tục của các hệ thống trọng yếu ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi doanh nghiệp lựa chọn đối tác hạ tầng.

Với CMC Telecom, Uptime TCOS Tier III hạng Vàng không chỉ là một chứng nhận, mà còn là cam kết duy trì kỷ luật vận hành đã được kiểm chứng trong thực tế.

(Nguồn: CMC Telecom)