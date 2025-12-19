Triển lãm sơ kết 4 năm triển khai Đề án 06:

Triển lãm sơ kết 4 năm triển khai Đề án 06 diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, 4 năm triển khai đề án 06.

Đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC, công ty CMC TS tham gia không gian triển lãm giải pháp chuyển đổi số, giới thiệu các sản phẩm “Made by CMC” phục vụ Chính phủ số.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm quan gian hàng CMC tại triển lãm

Tại triển lãm, CMC TS mang tới ba nhóm giải pháp/nền tảng nổi bật:

C-Agent: Trợ lý AI chuyên sâu theo nghiệp vụ hành chính, ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt, hỗ trợ cán bộ, công chức tra cứu quy định, hướng dẫn quy trình, tự động soạn thảo văn bản; đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo mật dữ liệu tại đơn vị.

C-Vision: Giải pháp camera AI giám sát chủ động, ứng dụng thị giác máy tính để giám sát an ninh, trật tự đô thị theo thời gian thực, phát hiện và cảnh báo sớm rủi ro.

Hệ sinh thái chuyển đổi số cấp xã: Kết nối đồng bộ lãnh đạo xã, cán bộ xã, cán bộ thôn/tổ dân phố và người dân; hỗ trợ triển khai dịch vụ công, quản lý điều hành, phản ánh hiện trường, phát triển kinh tế số và xã hội số từ cấp cơ sở.

Gian hàng CMC tại triển lãm thu hút sự quan tâm của các đại biểu dự hội nghị

Ông Phạm Ngọc Bắc - Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn Công nghệ CMC, Tổng Giám đốc CMC TS cho biết, Đề án 06 cùng Nghị quyết 57-NQ/TW tạo nền tảng chính sách chiến lược, định hướng doanh nghiệp công nghệ Việt đồng hành cùng Chính phủ xây dựng Chính phủ số hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.

CMC cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho R&D, làm chủ công nghệ lõi và đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.