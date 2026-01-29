Lễ ký kết diễn ra ngày 27/1/2026 tại Tokyo, Nhật Bản. Ba bên thống nhất thúc đẩy hợp tác theo ba hướng chính: Bảo đảm nguồn lực triển khai; Phối hợp hoạt động kinh doanh và Đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển (R&D). Trọng tâm là xây dựng mô hình cung ứng đủ năng lực đáp ứng các dự án quy mô lớn và yêu cầu công nghệ tiên tiến, trong đó có AI.

Lễ kí kết Biên bản ghi nhớ hướng tới hợp tác chiến lược giữa 3 bên NTT Data, NTT Data Việt Nam và CMC Global cung cấp dịch vụ IT cho thị trường Nhật Bản

Hợp tác 3 bên theo chuỗi cung ứng dịch vụ

Trong hợp tác này, NTT DATA đảm nhiệm vai trò gắn kết khách hàng, cung cấp chuyên môn triển khai hệ thống quy mô lớn và quản trị dự án tổng thể. NTT DATA Vietnam phụ trách quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT từ xa cho thị trường Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời điều phối các hoạt động kinh doanh với đối tác địa phương.

CMC Global tập trung hỗ trợ bảo đảm nguồn lực (tuyển dụng, đào tạo), cung cấp giải pháp - dịch vụ ở các mảng công nghệ như AI, điện toán đám mây và phân tích dữ liệu, đồng thời phối hợp mở rộng hợp tác kinh doanh cùng Tập đoàn Công nghệ CMC.

Việc kết hợp thế mạnh của ba bên được kỳ vọng giúp nâng năng lực đáp ứng công nghệ mới như AI, tăng khả năng triển khai dự án quy mô lớn, đồng thời cung cấp dịch vụ linh hoạt và cạnh tranh hơn.

Bối cảnh hợp tác được thúc đẩy bởi nhu cầu hiện đại hóa hệ thống công nghệ và thiếu hụt nhân lực CNTT tại Nhật Bản, trong khi nhiều doanh nghiệp cần tăng tốc chuyển đổi số, tối ưu vận hành và nâng trải nghiệm khách hàng. Việt Nam ngày càng được xem là điểm đến phù hợp nhờ năng lực nhân sự, khả năng mở rộng đội ngũ và kinh nghiệm triển khai cho khách hàng Nhật. Và CMC Global đã được 2 đối tác NTT Data và NTT Data Việt Nam tin tưởng lựa chọn trở thành đối tác cung cấp dịch vụ IT cho khách hàng Nhật Bản và Việt Nam.

Ban Lãnh đạo Tập đoàn Công nghệ CMC và Ban Lãnh đạo NTT Data, NTT Data Vietnam cam kết thúc đẩy hợp tác chiến lược nhằm tăng cường năng lực phát triển trung tâm offshore cho thị trường Nhật Bản.

Cú hích mới cho chiến lược Tăng tốc chuyển đổi AI của CMC

Hợp tác với NTT DATA được CMC Global đặt trong định hướng năm 2026 của Tập đoàn Công nghệ CMC với thông điệp “Tăng tốc chuyển đổi AI (Accelerate your AI-X)” - tập trung đưa AI vào các bài toán vận hành và tăng trưởng của khách hàng, đồng thời nâng chuẩn năng lực cung ứng dịch vụ theo thông lệ quốc tế.

Trong dài hạn, CMC hướng tới mục tiêu trở thành “công ty chuyển đổi AI quy mô toàn cầu (A Global AI-X Company)”. Theo định hướng hệ sinh thái, qua 33 năm phát triển, CMC xây dựng các trụ cột hoạt động gồm Hạ tầng số; Công nghệ & Giải pháp; Kinh doanh quốc tế và Nghiên cứu & Giáo dục; đồng thời đẩy mạnh hiện diện toàn cầu theo mô hình “đi cùng tăng trưởng thực chất”.

Năm 2025, CMC ghi nhận tăng trưởng tại thị trường quốc tế khoảng 30%, lợi nhuận tăng 34%. Tập đoàn hiện diện tại 30 quốc gia và có văn phòng đại diện trên 10 nước. Đáng chú ý, CMC đã mở công ty tại Malaysia (CMC Global Malaysia) và Mỹ (CMC North America), đồng thời đang tiến hành các thủ tục mở văn phòng tại các bang chiến lược gồm Illinois, California, Texas và Florida và chuẩn bị mở rộng thêm các thị trường trọng điểm trong năm 2026.

Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh: “Việc ký kết hợp tác 3 bên là một bước tiến mạnh mẽ của CMC trên con đường tiến ra thị trường toàn cầu, cung cấp dịch vụ đẳng cấp quốc tế, hiện thực hóa tham vọng trở thành một công ty chuyển đổi AI toàn cầu- A Global AI-X Company từ nay đến 2030.”

Trong thời gian tới, ba bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến nghiên cứu và triển khai nhằm củng cố khuôn khổ phát triển, nâng chất lượng cung ứng dịch vụ và mở rộng khả năng đáp ứng các dự án ứng dụng AI ở quy mô lớn cho thị trường Nhật Bản.

(Nguồn: CMC)