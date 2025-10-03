Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế mới 2025

Từ một doanh nghiệp nhỏ đến thương hiệu mạnh vươn tầm

Khởi nguồn năm 1993 với 2 thành viên sáng lập, CMC từng bước trở thành tập đoàn công nghệ gần 6.000 nhân sự, hoạt động trên bốn trụ cột: Hạ tầng số, Công nghệ & Giải pháp, Kinh doanh quốc tế, Nghiên cứu & Giáo dục.

Giải thưởng Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn tầm 2025 được trao cho những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn trong các ngành kinh tế mũi nhọn, thể hiện năng lực hội nhập và khả năng tạo tác động bền vững.

Trải qua hơn 32 năm phát triển, CMC hiện là Top 2 công ty công nghệ niêm yết hàng đầu của Việt Nam (Forbes Vietnam 2024-2025) đã tạo dựng được vị thế của một doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi AI và phát triển toàn cầu với:

Hạ tầng số chiến lược: Xây dựng chuỗi Trung tâm dữ liệu siêu quy mô (Hyperscale DC) tại Hà Nội, TP.HCM - nền tảng phục vụ chuyển đổi số và AI cho cả Việt Nam và khu vực.

Công nghệ lõi: Phát triển CMC Cloud - nền tảng điện toán đám mây nội địa hàng đầu Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế.

AI Make in Vietnam: Ra mắt hệ sinh thái C-OpenAI, kế thừa từ C.Ope2n (2019) và chiến lược AI-X (2024), góp phần đặt nền móng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên chuyển đổi AI.

Thành tích quốc tế: Các sản phẩm AI như CIVAMS.Face (Top 12 thế giới - NIST FRVT 2023), CATI-VLM (Top 12 toàn cầu - Robust Reading Competition 2025), hay C-Health, C-Contract đã khẳng định năng lực R&D và thương mại hóa.

Giải thưởng không chỉ tôn vinh sức mạnh nội tại, mà còn ghi nhận khả năng “vươn tầm” - đưa trí tuệ Việt ra thế giới.

Ông Hồ Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC nhận giải Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn tầm 2025

Doanh nhân kiến tạo Nguyễn Trung Chính

Từ những năm 2000, ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch điều hành CMC đã theo đuổi triết lý “Mở”: bản địa hóa Linux, phát triển hệ sinh thái công nghệ mở C.Ope2n (2019), khởi xướng chiến lược AI Transformation - AI-X (2024), và nay là hệ sinh thái C-OpenAI (2025)

Ông Chính chia sẻ: “Ngay từ hơn 11 năm trước, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu với phương châm lấy trí tuệ Việt, dữ liệu Việt, nền tảng tri thức Việt để xây dựng hệ sinh thái C-OpenAI.”

Chính tầm nhìn dài hạn ấy đã đưa CMC từ vị thế một doanh nghiệp CNTT trở thành đối tác chiến lược của Chính phủ trong các dự án chuyển đổi số quốc gia, từ Chính phủ điện tử đến Chính phủ số. Ông hiện là thành viên nhiều Hội đồng tư vấn quan trọng của quốc gia, Chính phủ và Hà Nội về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong mắt giới chuyên gia, ông Nguyễn Trung Chính không chỉ là một doanh nhân thành công, mà còn là một “doanh nhân kiến tạo” - người gắn lợi ích doanh nghiệp với khát vọng quốc gia.

GS.TS Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế Quốc dân ghi nhận: “CMC chính là một trong những hạt nhân tiên phong, chứng minh rằng Việt Nam không chỉ tiêu dùng công nghệ, mà có thể sản xuất, làm chủ và dẫn dắt công nghệ.”

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC nhận giải Top 10 Doanh nhân Xuất sắc năm 2025

Khát vọng Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu

Tại lễ vinh danh, ông Chính xúc động: “Giải thưởng hôm nay không chỉ dành cho CMC hay cá nhân tôi, mà cho cả khát vọng Việt Nam làm chủ công nghệ. Chúng tôi sẽ kiên định với hành trình Make in Vietnam - Go Global, để khi nhắc đến công nghệ toàn cầu, thế giới sẽ nghĩ đến Việt Nam.”

Đặt mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu tỷ đô với hơn 10.000 nhân sự vào năm 2028, CMC đang hiện thực hóa khát vọng đó bằng những nền tảng công nghệ lõi, những dự án quốc gia và tầm nhìn bền bỉ.

Việc đồng thời được vinh danh Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn tầm 2025 và Top 10 Doanh nhân Xuất sắc 2025 là một dấu mốc quan trọng, khẳng định bản lĩnh của CMC và Chủ tịch Nguyễn Trung Chính. Đây không chỉ là thành công của một doanh nghiệp, mà còn truyền cảm hứng về câu chuyện doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thể vươn ra thế giới, nếu dám nghĩ lớn, làm thật và giữ khát vọng kiến tạo tương lai số.

(Nguồn: CMC)