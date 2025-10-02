Tại xã Quảng Ninh, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An sẽ tổ chức đấu giá 119 thửa đất là tài sản của UBND xã Quảng Ninh vào sáng 17/10.

Trong số 119 thửa đất, sẽ đấu giá 61 thửa thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Ninh 2 và 58 thửa ở dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Ninh 3, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị).

Diện tích các thửa đất từ 242-489,8 m2. Giá khởi điểm các thửa dao động từ hơn 1,1 tỷ đồng đến trên 3,5 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17h ngày 14/10 tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Quảng Ninh.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá được tổ chức tại Hội trường Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Quảng Ninh.

195 thửa đất tại xã Quảng Ninh và phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị sẽ được tổ chức đấu giá trong tháng 10. Ảnh: Hoàng Hà

Tại phường Bắc Gianh, sáng 18/10, Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà sẽ tổ chức đấu giá 76 thửa đất là tài sản của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Ba Đồn.

Các thửa đất đấu giá thuộc dự án quy hoạch chi tiết khu dân cư và đường Lý Thường Kiệt đoạn qua phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (nay là phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị).

Diện tích các thửa đất đấu giá từ 157,5-382,1 m2/thửa. Giá khởi điểm các thửa dao động từ 945 triệu đồng đến trên 4,5 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá đến 16h30 ngày 15/10 tại Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà và trụ sở UBND phường Bắc Gianh.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá được tổ chức tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Bắc Gianh.