Bộ giải pháp hướng tới mục tiêu tái cấu trúc phương thức vận hành của nền hành chính ở tuyến cơ sở theo hướng tinh gọn - minh bạch - hiệu quả, điều hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, đồng bộ định hướng xây dựng Chính phủ số.

Techfest 2025 tiếp tục là điểm hẹn quy mô quốc gia của hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo, quy tụ các bộ, ngành, địa phương, viện trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và cộng đồng startup trong và ngoài nước.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam- Techfest 2025

“Xương sống” của nền hành chính vận hành bằng dữ liệu

Theo CMC, giải pháp chuyển đổi số toàn diện không dừng ở số hóa thủ tục, mà là một chiến lược tổng thể nhằm tái cấu trúc phương thức vận hành của nền hành chính, tạo ra năng lực điều hành thống nhất từ cấp cơ sở, giảm độ trễ thông tin và nâng chất lượng phục vụ người dân.

Hệ sinh thái được xây dựng trên mô hình ba trụ cột chiến lược, đồng bộ với định hướng Chính phủ:

Trụ cột I - Chính quyền số: hiện đại hóa nội bộ, hướng tới “văn phòng không giấy tờ”

Trụ cột này tập trung hiện đại hóa hoạt động quản trị - điều hành của chính quyền cơ sở, tự động hóa quy trình và cung cấp công cụ giám sát thông minh để lãnh đạo ra quyết định nhanh, chính xác. Các hệ thống vận hành trọng yếu gồm quản lý văn bản - điều hành, một cửa điện tử, IOC điều hành, báo cáo/KPI và các ứng dụng chuyên môn. Mục tiêu là hình thành văn phòng số, giảm giấy tờ và chuẩn hóa quy trình.

Trụ cột II - Xã hội số: lấy người dân làm trung tâm, tăng tương tác hai chiều

CMC định vị trụ cột Xã hội số nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuận tiện và xây dựng kênh tương tác hai chiều hiệu quả. Người dân có thể tiếp cận dịch vụ qua nhiều điểm chạm như ứng dụng di động, kiosk/cổng thông tin và trợ lý số, giảm thời gian đi lại và tăng khả năng phản hồi, giám sát chất lượng phục vụ.

Trụ cột III - Kinh tế số: thúc đẩy sản xuất địa phương, mở rộng thị trường

Ở trụ cột Kinh tế số, bộ giải pháp hỗ trợ địa phương quản lý cung - cầu, doanh nghiệp/hộ kinh doanh, lao động và một số dịch vụ thiết yếu; đồng thời tạo điều kiện để sản phẩm địa phương (như OCOP, nông sản, đặc sản vùng miền) tiếp cận thị trường rộng hơn, góp phần phát triển bền vững dựa trên dữ liệu.

CMC cho biết giá trị cốt lõi của hệ sinh thái là tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm chi phí - tối ưu nguồn lực, đồng thời hình thành hạ tầng dữ liệu số dùng chung, liên thông - nền tảng vững chắc cho mô hình “chính phủ phục vụ, kiến tạo phát triển”.

Phát biểu khai mạc Techfest 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo

Từ chiến lược đến bộ giải pháp triển khai tại tuyến cơ sở

Tại Techfest 2025, Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh tinh thần tiên phong của doanh nghiệp công nghệ tư nhân trong việc theo đuổi đổi mới sáng tạo một cách hệ thống:

“CMC chọn cách dám nghĩ - sớm định hình chiến lược và khung chuyển đổi AI (AI-X); và dám làm - đầu tư làm chủ công nghệ lõi, hiện thực hóa thành sản phẩm, giải pháp cụ thể. Hệ sinh thái chuyển đổi số cấp phường, xã là bước đi để công nghệ “chạy được” trong thực tiễn, phục vụ người dân ngay ở tuyến đầu”.

Theo ông, với vai trò doanh nghiệp công nghệ tư nhân hàng đầu, CMC ý thức rõ trách nhiệm tiên phong nghiên cứu - phát triển công nghệ, xây dựng năng lực “Make in Vietnam”, đồng thời đưa công nghệ lõi thành những hệ thống có thể triển khai rộng, góp phần bảo đảm an toàn dữ liệu và chủ quyền số.

Nền tảng chuyển đổi số và 7 mô-đun giải pháp số Make in Vietnam

Bên cạnh nền tảng chuyển đổi số cấp phường, xã, CMC giới thiệu bộ 8 giải pháp theo hướng nền tảng hóa và mô-đun hóa, gồm 1 nền tảng lõi và 7 mô-đun giải pháp số phục vụ tác nghiệp và dịch vụ công.

Hệ sinh thái Chuyển đổi số toàn diện cấp phường, xã theo sáng kiến của CMC

Các mô-đun giải pháp số tiêu biểu trong hệ sinh thái gồm:

C-Vision: AI thị giác phục vụ giám sát an ninh, giao thông, đô thị.

C-Agent và CLS: trợ lý AI hỗ trợ cán bộ xử lý nghiệp vụ, tra cứu nhanh; trong đó CLS định hướng mạnh về hỗ trợ nghiệp vụ pháp lý, quy định, văn bản.

C-AI Office: hỗ trợ văn phòng số, giảm giấy tờ, tăng hiệu suất xử lý công việc.

C-Health, C-ID, C-Notary: phục vụ các nhu cầu thiết yếu gồm y tế số, định danh số và công chứng điện tử.

Theo CMC, các giải pháp được thiết kế để có thể triển khai theo lộ trình, ưu tiên bài toán thiết yếu, sau đó mở rộng quy mô; đồng thời hướng tới triển khai trong hạ tầng trong nước nhằm bảo đảm an ninh dữ liệu.

Chia sẻ về cách CMC xây dựng bộ giải pháp cho cấp phường, xã, ông Lê Minh - Giám đốc Công nghệ CMC TS cho biết hệ sinh thái được phát triển dựa trên tư duy “nền tảng hóa” và “mô-đun hóa”, giúp địa phương triển khai nhanh, vận hành đơn giản nhưng vẫn có thể mở rộng.

“Chúng tôi phát triển hệ sinh thái cấp phường, xã dựa trên nền tảng chuyển đổi số để tạo dữ liệu chuẩn và quy trình chuẩn. Trên nền đó, AI mới có ‘đường băng’ để phát huy hiệu quả, tiến tới thực thi AI-X một cách bài bản”, ông Lê Minh cho biết.

Theo CMC, lộ trình triển khai trong thời gian tới sẽ tập trung lựa chọn bài toán ưu tiên, tổ chức thí điểm - đo lường hiệu quả theo các chỉ số vận hành và chất lượng phục vụ, đồng thời hoàn thiện mô hình quản trị dữ liệu và an toàn thông tin để mở rộng quy mô.

Với việc ra mắt Hệ sinh thái Chuyển đổi số toàn diện cấp phường, xã tại Techfest 2025, CMC kỳ vọng góp phần hiện đại hóa chính quyền cơ sở, rút ngắn khoảng cách số giữa các khu vực và tạo nền dữ liệu vững chắc để địa phương sẵn sàng bước sang giai đoạn AI-X.

Thúy Ngà