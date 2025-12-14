Cùng dự Lễ khai mạc có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, tổ chức quốc tế, đại sứ quán, tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

Đây là năm thứ 11 TECHFEST Việt Nam diễn ra. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 14/12/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc TECHFEST 2025. Ảnh: Bộ KH&CN

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một xu thế tất yếu, khách quan

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Nhà nước giữ vai trò kiến tạo cho sự phát triển, khẳng định khát vọng đổi mới sáng tạo của Việt Nam không dừng lại là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh của con tim, tư duy của khối óc, hành động của khởi nghiệp, động lực của sự phát triển".

"Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bằng tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên và khả năng đổi mới sáng tạo của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam đã viết nên những câu chuyện thần kỳ về: biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành cái có thể", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Điểm lại thành tựu của đất nước trong hành trình gần 40 năm Đổi mới, Thủ tướng chỉ rõ: Nông nghiệp giúp nước ta thoát khỏi đói nghèo sau cuộc chiến tranh tàn khốc, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đổi mới sáng tạo và phát triển trong công nghiệp giúp nước ta có thu nhập trung bình cao. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam khoảng trên 5.000 USD. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh sẽ đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao, phát triển nhanh và bền vững.

GDP năm 2025 dự kiến tăng 8%, bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 6,3%, gấp 1,6 lần tăng trưởng bình quân của thế giới. Nếu không tính đại dịch Covid-19 năm 2021, giai đoạn 2022-2025, Việt Nam tăng trưởng bình quân 7,2%/năm, gấp 2,1 lần tăng trưởng của thế giới (theo số liệu của IMF).

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một xu thế tất yếu, khách quan, sự lựa chọn mang tính chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đầu tư. Đó là chìa khóa mở ra cánh cửa phát triển đột phá cho doanh nghiệp và động lực quan trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững của các quốc gia, nhất là trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với khu vực và thế giới

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu do xuất phát điểm chậm hơn nên hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn còn có khoảng cách so với khu vực, thế giới và chưa tương xứng với tiềm năng trí tuệ, năng lực của con người Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gian hàng tại TECHFEST 2025. Ảnh: Bộ KH&CN

Thủ tướng cho rằng, cần phải có lời giải thỏa đáng cho nhiều bài toán lớn. Ông đặt ra một loạt câu hỏi: "Làm thế nào để thúc đẩy hiệu quả sự gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu? Làm thế nào để các sản phẩm Việt Nam khẳng định giá trị và vươn xa, sâu rộng hơn tại thị trường khu vực và quốc tế? Việt Nam sẽ đứng ở vị trí nào trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu hiện nay? Mục tiêu trọng tâm là gì? Thiết kế, đóng gói, kiểm thử, chế tạo, thiết bị, vật liệu hay kết hợp? Ưu tiên chiến lược là gì? Phát triển chiều sâu, công nghệ lõi hay mở rộng theo chiều rộng hệ sinh thái? Đây là những câu hỏi đặt ra cho các nhà quản lý, các nhà khoa học và các viện trường, chúng ta cần phải suy nghĩ để lựa chọn thế nào cho phù hợp".

Ông cũng nêu tiếp: "Làm thế nào để hình thành nhanh cơ sở dữ liệu lớn Việt Nam, đẩy mạnh phát triển thị trường dữ liệu, thúc đẩy các sản phẩm trí tuệ nhân tạo, học máy do Việt Nam làm chủ? Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các vấn đề xã hội, môi trường thế nào cho hiệu quả? Trong đó, có công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ hay giải bài toán ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm tại các thành phố lớn, nhất là TP Hà Nội, Thủ đô yêu dấu của chúng ta".

Khi cả xã hội đổi mới sáng tạo, đất nước sẽ chuyển mình mạnh mẽ

Thủ tướng chia sẻ: "Đổi mới sáng tạo chính là làm tốt hơn những gì chúng ta đang có và tạo ra những ý tưởng mới, sản phẩm mới có giá trị cao hơn và bền vững hơn. Đó là hành trình không ngừng vượt lên chính mình, hướng đến những tầm cao mới do mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cả quốc gia".

Ông nhấn mạnh: Với nền kinh tế, đổi mới sáng tạo là làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời khai thác hiệu quả những động lực tăng trưởng mới để tạo ra bước phát triển bứt phá. Với doanh nghiệp, đó là phát huy hiệu quả hơn nữa thế mạnh cốt lõi và kiên trì nghiên cứu, tạo dựng những năng lực cạnh tranh mới vững vàng trên thị trường trong nước, khu vực và toàn cầu. Với mỗi người dân, đó là nỗ lực không ngừng nâng cao những năng lực vốn có, chủ động bồi đắp thêm những thế mạnh mới để thích ứng, vươn lên và khẳng định mình trong thời đại chuyển đổi nhanh và phát triển bền vững.

"Khi mỗi cá nhân đổi mới sáng tạo, mỗi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cả xã hội đổi mới sáng tạo thì cả nước ta chuyển mình mạnh mẽ và sẽ vượt lên chính mình. Và khi tinh thần đổi mới sáng tạo lan tỏa, Việt Nam sẽ tiến những bước dài trên hành trình phát triển nhanh và bền vững", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Phát triển năng lực công nghệ trong nước là con đường tất yếu để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là nền tảng đảm bảo tự chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn dân, là chìa khóa khai mở tiềm năng to lớn của đất nước".

"Người dân, nhất là thế hệ trẻ cần phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro, chia sẻ với những thất bại, hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ số và đổi mới sáng tạo", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng cũng đề cập đến các định hướng trọng tâm đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, để Việt Nam tiếp tục có những kỳ lân công nghệ, để bắt kịp, tiến cùng và có thể vượt lên trong dòng chảy công nghệ toàn cầu hiện nay.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc TECHFEST 2025.

TECHFEST Việt Nam 2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời Chính phủ đang hoàn thiện Chiến lược quốc gia về Khởi nghiệp sáng tạo.

Năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Cả nước hiện có gần 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 2 kỳ lân công nghệ. Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2025 của Việt Nam ở vị trí 44/139 quốc gia, chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đứng thứ 55/100 quốc gia. Các thành phố lớn của Việt Nam đã lọt vào top 1000 các thành phố khởi nghiệp toàn cầu, trong đó Hà Nội đứng thứ 148, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 110, Đà Nẵng đứng thứ 766, qua đó kết nối nguồn lực trong nước với khu vực và quốc tế, đưa Việt Nam vươn lên nhóm 3 hệ sinh thái khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất và xếp hạng thứ 5 trong khu vực ASEAN.

TECHFEST Việt Nam 2025 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham dự trực tiếp và trực tuyến; sự góp mặt của hơn 20 tập đoàn, 50 quỹ đầu tư, hơn 100 tổ chức hỗ trợ và vườn ươm, cùng đại biểu đến từ 6 khu vực quốc tế gồm Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu.

Các đội được trao kỷ niệm chương trong cuộc thi Data for Life 2025. Ảnh: Bộ KH&CN

10 địa phương được vinh danh tại Lễ khai mạc TECHFEST 2025. Ảnh: Bộ KH&CN

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã vinh danh 10 địa phương tiêu biểu trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năm 2025; đồng thời, trao kỷ niệm chương và voucher tham gia Trung tâm đổi mới sáng tạo cho các đội đoạt giải cuộc thi Data for Life 2025, ghi nhận nỗ lực của cộng đồng công nghệ dữ liệu – lực lượng quan trọng trong kỷ nguyên AI và phân tích dữ liệu lớn.