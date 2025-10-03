Ngày 2/10/2025 tại TP.HCM, CMC Telecom tham gia sự kiện công nghệ quy mô lớn CIO Summit 2025 - nơi quy tụ hơn 500 lãnh đạo công nghệ hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Với chủ đề “AI Driven Leadership in Action - Lãnh đạo bằng AI trong hành động” - đây là diễn đàn quan trọng để cộng đồng CIO, CTO, CDO, CISO và CEO cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng và định hình tương lai số trong kỷ nguyên AI.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều diễn giả quốc tế và trong nước đã trình bày các chủ đề nổi bật như: AI-Driven Leadership: From Vision to Execution (IBM ASEAN), Scaling AI workloads with Accelerated Computing (AMD) và Galaxy AI - Tương lai di động doanh nghiệp (Samsung).

Theo đó, Ông Đặng Tùng Sơn - Phó chủ tịch SVP/ Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó Tổng giám đốc /Giám đốc Kinh doanh & Marketing CMC Telecom đã có bài phát biểu truyền cảm hứng, chia sẻ về hành trình an toàn thông tin của CMC Telecom.

Ông nói: “Từ nhận thức đến hành động, từ bảo vệ nội bộ đến cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong kỷ nguyên AI, an toàn - an ninh thông tin là yếu tố sống còn của mọi doanh nghiệp. Thay vì mô hình truyền thống “tường cao hào sâu”, CMC Telecom tiên phong đưa ra cách tiếp cận phòng thủ chủ động, dựa trên phân tích hành vi và tương quan dữ liệu. Phương pháp này giúp cảnh báo sớm, phát hiện tấn công có chủ đích và đặc biệt rút ngắn thời gian phát hiện (MTTD) từ 10-15 phút xuống chỉ còn vài giây”.

Ông Đặng Tùng Sơn tại sự kiện CIO 2025

Để hiện thực hóa chiến lược này, CMC Telecom đã nghiên cứu và trở thành nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên tại Việt Nam tích hợp và ra mắt bộ đôi giải pháp: CCSP - CMC Comprehensive Security Platform và CCSS - CMC Comprehensive Security Services. Đây là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của CMC Telecom trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp chuyển đổi số và AI một cách an toàn - hiệu quả.

Khu vực triển lãm CMC Telecom trở thành điểm hẹn để các lãnh đạo công nghệ

Ngoài phần chia sẻ trên sân khấu, CMC Telecom còn mang đến triển lãm dịch vụ sản phẩm tại CIO Summit 2025. Khu vực triển lãm trở thành điểm hẹn để các lãnh đạo công nghệ trực tiếp trải nghiệm giải pháp bảo mật mới nhất, trao đổi chuyên sâu và tìm kiếm đối tác chiến lược cho hành trình an toàn trong chuyển đổi số.

Với sự hiện diện nổi bật tại CIO Summit 2025, CMC Telecom một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực an ninh mạng và hạ tầng số, đồng thời thể hiện sứ mệnh kiến tạo niềm tin số và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hướng tới tương lai bền vững trong kỷ nguyên AI.

Bộ đôi CCSP & CCSS tạo thành hệ sinh thái bảo mật toàn diện của CMC Telecom kết hợp công nghệ thông minh và dịch vụ chuyên sâu, mang lại sự an toàn, chủ động và bền vững cho hành trình số hóa doanh nghiệp. CCSP - CMC Comprehensive Security Platform

Là nền tảng bảo mật hợp nhất, CCSP tích hợp nhiều lớp công nghệ tiên tiến trên một giao diện quản trị tập trung. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và machine learning, CCSP giúp phát hiện - phân tích - phản ứng với mối đe dọa theo thời gian thực, bảo vệ toàn diện dữ liệu và hạ tầng số của doanh nghiệp trong môi trường đa nền tảng. CCSS - CMC Comprehensive Security Services

Bổ trợ cho CCSP, CCSS mang đến dịch vụ an ninh mạng trọn gói từ tư vấn, kiểm thử, triển khai đến giám sát 24/7 qua SOC đạt chuẩn quốc tế CREST. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chứng chỉ cao cấp, CCSS giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tối ưu chi phí, tuân thủ quy chuẩn quốc tế và luôn sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa mới.

Thúy Ngà