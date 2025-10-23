Thành tích này khẳng định vị thế tiên phong của CMC Telecom trong lĩnh vực an ninh mạng, đồng thời minh chứng cho năng lực đạt chuẩn quốc tế của doanh nghiệp Việt trên bản đồ công nghệ thế giới.

Giải thưởng an ninh mạng danh giá hàng đầu thế giới

CMC Telecom thắng 8 giải thưởng quốc tế lớn tại Cybersecurity Excellence Awards 2025

Cybersecurity Excellence Awards là giải thưởng thường niên do Cybersecurity Insiders - cộng đồng hơn 600.000 chuyên gia an ninh mạng và CNTT toàn cầu - tổ chức. Chương trình nhằm vinh danh những cá nhân, tổ chức và giải pháp nổi bật có đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực an toàn thông tin. Các hạng mục được đánh giá dựa trên tiêu chí khắt khe về tính sáng tạo, hiệu quả, tác động và khả năng bảo vệ doanh nghiệp trước các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp.

Cạnh tranh với hàng trăm đề cử đến từ những hãng cung cấp giải pháp an ninh mạng hàng đầu thế giới tại Cybersecurity Excellence Awards 2025, CMC Telecom xuất sắc được vinh danh ở 8 hạng mục lớn, bao gồm: Best Managed Security Service Provider (MSSP); AI SecOps; Cloud Security; Managed Detection & Response (MDR); Managed Security Service; Cybersecurity Innovator of the Year; Security Platform; Pentest Team of the Year.

Việc được vinh danh ở 8 hạng mục quan trọng cho thấy sự thành công vượt bậc của CMC Telecom, minh chứng cho năng lực bảo mật toàn diện và tầm vóc ngày càng lớn mạnh của doanh nghiệp Việt trên bản đồ an ninh mạng toàn cầu.

Ghi dấu ấn năng lực toàn diện về an ninh mạng

8 hạng mục giải thưởng phản ánh đầy đủ năng lực của CMC Telecom trong việc cung cấp giải pháp an ninh mạng toàn diện - từ tầng hạ tầng đến ứng dụng, từ phòng thủ chủ động đến giám sát, phản ứng và khắc phục sự cố.

Giải Best MSSP và Managed Security Service khẳng định vị thế dẫn đầu của CMC Telecom trong vận hành và quản trị an ninh mạng 24/7 cho hàng nghìn doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực.

Giải AI SecOps và MDR ghi nhận năng lực ứng dụng AI và tự động hóa vào quy trình phát hiện – phản ứng sự cố, giúp rút ngắn thời gian xử lý và giảm thiểu thiệt hại do tấn công mạng.

Giải Cloud Security thể hiện sức mạnh của nền tảng CMC Cloud, bảo mật đa lớp theo chuẩn quốc tế, được tin dùng bởi nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp toàn cầu.

Giải Security Platform và Cybersecurity Innovator of the Year tôn vinh những sáng kiến của CMC Comprehensive Security Platform (CCSP) – nền tảng bảo mật hợp nhất do CMC Telecom phát triển.

Đặc biệt, giải Pentest Team of the Year là sự ghi nhận quốc tế đối với đội ngũ chuyên gia Red Team của CMC Telecom - những người đã nhiều năm liền nằm trong Hall of Fame của Apple và đạt các chứng chỉ danh giá như OSCP, OSWE, CREST CRT, CISM, CEH...

Hành trình khẳng định chuẩn mực quốc tế

Chỉ trong năm 2025, CMC Telecom đã liên tiếp ghi dấu ấn mạnh mẽ. Tháng 7 đạt chứng chỉ CREST cho dịch vụ Pentest. Tháng 9 đạt CREST SOC và CREST Vulnerability Assessment, trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên sở hữu đồng thời 3 chứng chỉ CREST; cú đúp tại CybersecAsia Readers’ Choice Awards 2025 với hai hạng mục Best in Data Center và Network Security. Tháng 10 thắng 8 giải thưởng quốc tế tại Cybersecurity Excellence Awards (Hoa Kỳ).

Những thành tựu liên tiếp này là minh chứng cho năng lực dịch vụ bảo mật toàn diện của CMC Telecom - doanh nghiệp Việt Nam được công nhận rộng rãi bởi các tổ chức uy tín trên thế giới.

8 hạng mục giải thưởng quốc tế Cybersecurity Excellence Awards 2025

Triết lý cốt lõi trong dịch vụ bảo mật của CMC Telecom

CMC Telecom hiện đang bảo vệ an toàn thông tin cho hơn 3.000 doanh nghiệp và tổ chức, bao gồm các ngân hàng, tập đoàn đa quốc gia và tổ chức tài chính lớn. Công ty hợp tác với hơn 20 đối tác bảo mật hàng đầu thế giới, như Fortinet, NexusGuard, Brandefense và nhiều hãng công nghệ toàn cầu.

Với hệ sinh thái bảo mật toàn diện gồm CCSP (CMC Comprehensive Security Platform) và CCSS (CMC Security Service), cùng đội ngũ chuyên gia 100% được đào tạo và sở hữu chứng chỉ quốc tế, CMC Telecom đang từng bước định hình vị thế Việt Nam trên bản đồ an ninh mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với triết lý “Your Digital Safety – Your DNA”, CMC Telecom xem an toàn thông tin là bản chất cốt lõi trong mọi sản phẩm và dịch vụ. Doanh nghiệp không chỉ bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, mà còn bảo vệ dữ liệu – tài sản quý giá nhất của khách hàng.

Đại diện CMC Telecom chia sẻ: “Các giải thưởng quốc tế là sự ghi nhận cho chiến lược ‘Security First’ và triết lý ‘Your Digital Safety – Your DNA’ mà CMC Telecom theo đuổi. Đây không chỉ là niềm tự hào của chúng tôi, mà còn là minh chứng cho năng lực của doanh nghiệp Việt có thể đạt chuẩn mực toàn cầu trong lĩnh vực an ninh mạng.”

Cybersecurity Excellence Awards là chương trình giải thưởng quốc tế thường niên do Cybersecurity Insiders tổ chức tại Hoa Kỳ, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, cá nhân và sản phẩm có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực an ninh mạng. Giải thưởng quy tụ hàng trăm đề cử từ các tổ chức toàn cầu và được đánh giá bởi hội đồng chuyên gia cùng cộng đồng hơn 600.000 thành viên an ninh mạng.

Thúy Ngà