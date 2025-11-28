Việc đạt chứng chỉ ISO/IEC 22301:2019 được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng chuẩn an toàn - ổn định - sẵn sàng của CMC Telecom đến khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vận hành không gián đoạn của doanh nghiệp ngày càng cao.

CMC Telecom chính thức đạt chứng chỉ ISO/IEC 22301:2019 - Cam kết dịch vụ không gián đoạn cho doanh nghiệp Việt

ISO/IEC 22301:2019 được xem là một “chuẩn vàng” toàn cầu dành cho Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục (BCMS) do TÜV NORD CERT GmbH (Đức) cấp, vốn chỉ được áp dụng ở những doanh nghiệp công nghệ và hạ tầng số có yêu cầu vận hành khắt khe nhất. Đây là bộ tiêu chuẩn đặt ra các nguyên tắc, phương pháp và công cụ giúp tổ chức duy trì hoạt động ổn định ngay cả trong những kịch bản rủi ro phức tạp nhất như thiên tai, sự cố kỹ thuật, tấn công mạng hay gián đoạn hạ tầng diện rộng.

Việc đạt chứng nhận này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải chứng minh năng lực quản trị rủi ro ở mức độ chiến lược: từ khả năng phân tích tác động kinh doanh (BIA), xây dựng mô hình phòng ngừa - ứng phó - phục hồi, tổ chức diễn tập thường xuyên, đến vận hành một hệ thống dịch vụ có thể đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng phục hồi ở mọi thời điểm. Đây là cấp độ chứng nhận chỉ được trao cho những tổ chức có năng lực quản lý rủi ro, độ tin cậy vận hành và hệ thống kiểm soát nội bộ đạt chuẩn quốc tế thực sự.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, các dịch vụ như internet, truyền số liệu, trung tâm dữ liệu, thoại hay đám mây đã trở thành “xương sống” của hoạt động vận hành doanh nghiệp. Chỉ một sự cố gián đoạn vài phút cũng có thể gây thiệt hại hàng tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng và uy tín thương hiệu. Việc đạt chứng chỉ ISO/IEC 22301:2019 đồng nghĩa CMC Telecom đã xây dựng được một hệ thống vận hành chuẩn quốc tế, có khả năng ứng phó mọi rủi ro để đảm bảo dịch vụ liên tục 24/7.

Đại diện CMC Telecom cho biết việc triển khai tiêu chuẩn đã giúp doanh nghiệp thiết lập chuỗi quy trình bài bản từ khâu nhận diện rủi ro, xây dựng phương án dự phòng, phân quyền ứng phó đến kiểm thử định kỳ. Tất cả nhằm mục tiêu tối thượng là đảm bảo khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt các lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, logistics, thương mại điện tử, sản xuất hay chuyển đổi số… luôn được sử dụng dịch vụ ổn định, an toàn và không gián đoạn.

Không chỉ dừng ở quy trình quản lý, ISO/IEC 22301:2019 còn giúp CMC Telecom củng cố nền tảng kỹ thuật đang được doanh nghiệp triển khai mạnh mẽ. Hệ thống FTTO (Fiber To The Office) giúp doanh nghiệp có kết nối băng thông ổn định, tốc độ cao với khả năng đảm bảo thời gian khôi phục khi gặp sự cố. Các tuyến kết nối quốc tế dung lượng lớn của CMC Telecom - kết nối trực tiếp với các trung tâm internet lớn như Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Nhật Bản, Mỹ - được kiểm soát theo chuẩn BCMS để giảm thiểu tối đa nguy cơ gián đoạn.

Ở mảng điện toán đám mây, CMC Cloud - nền tảng Cloud Make in Vietnam đạt chuẩn quốc tế cũng được hưởng lợi từ việc áp dụng ISO/IEC 22301:2019. Các trung tâm dữ liệu hiện đại của CMC Telecom tại Hà Nội và TP.HCM được vận hành theo quy trình khắt khe, đảm bảo duy trì dịch vụ ngay cả trong các tình huống bất khả kháng. Việc đáp ứng chuẩn quốc tế về kinh doanh liên tục là yếu tố nâng cao mức độ tin cậy của CMC Cloud đối với các ngân hàng, tập đoàn lớn và doanh nghiệp đang chạy hệ thống quan trọng trên môi trường cloud.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc đạt chứng chỉ ISO/IEC 22301:2019 sẽ giúp CMC Telecom củng cố vị thế trong nhóm các doanh nghiệp viễn thông - hạ tầng số tiên phong tại Việt Nam. Trong xu thế phụ thuộc ngày càng lớn vào dữ liệu, kết nối và nền tảng số, yêu cầu về tính liên tục của dịch vụ là ưu tiên số một của doanh nghiệp. Lợi thế lớn nhất của ISO 22301 nằm ở việc chuyển đổi tư duy “phản ứng khi xảy ra sự cố” sang “chủ động chuẩn bị, dự phòng và phục hồi nhanh”.

CMC Telecom cho biết trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 22301:2019, đồng thời kết hợp cùng các chuẩn quốc tế khác để xây dựng hệ sinh thái vận hành toàn diện. Với chứng chỉ BCMS quốc tế, CMC Telecom khẳng định cam kết đưa tới khách hàng Việt Nam những dịch vụ viễn thông - CNTT hội tụ đủ ba yếu tố: ổn định, bảo mật và luôn sẵn sàng.

Thuý Ngà